Campionati Italiani Pattinaggio Artistico. A Novara i Senior incantano il Pala Igor

21 giorni di gare, più di 700 atleti provenienti da tutta Italia, 20 i giudici impegnati ogni giorno, circa 300 i volontari reclutati sul territorio, oltre 4000 le persone che transiteranno e soggiorneranno in città durante l’intera manifestazione, per un indotto stimato di 400.000 Euro. Sono solo alcuni dei numeri dei Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico 2025, in corso a Novara fino a domenica 13 Luglio.



L’evento iniziato lunedì 23 giugno sta regalando spettacolo e tantissime emozioni nelle gare ospitate al Pala Igor. Dopo le prove del libero jeunesse maschile e femminile, dei cadetti, degli junior e dei senior, in pista le coppie artistico e gli atleti della specialità inline, fino a sabato 5 luglio. L’ultima settimana del Campionato sarà dedicata alla danza, solo dance e coppie, che chiuderanno la kermesse il 13 di luglio.



Giovedì scorso presso il Comune di Novara, la conferenza stampa, alla presenza delle autorità e del presidente federale Skate Italia e World Skate Sabatino Aracu, è stata l’occasione per incontrare due dei protagonisti dei Campionati 2025, Alex Chimetto e Gioia Fiori. I due atleti azzurri hanno centrato rispettivamente il titolo italiano di libero maschile e quello femminile nella categoria seniores. “Questi campionati rappresentano ancora una volta la predisposizione della nostra città ad accogliere eventi sportivi di portata nazionale, internazionale e mondiale - ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Novara, Ivan De Grandis - Ringraziamo la federazione e il presidente Aracu in particolare per aver riposto la loro fiducia nella nostra città dove sono stati fatti grandi investimenti sull’impiantistica sportiva, creando strutture e contenitori ove accogliere iniziative di massimo livello”.



Fra gli atleti in gara anche i campioni del mondo assoluti di coppia danza e solo dance Roberta Sasso e Gherardo Altieri de Grassi, scelti come testimonial dell’evento. Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma FISRTV e gli highlights delle migliori performance andranno in onda in uno speciale di RAI SPORT nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione. Dopo il successo dei mondiali di Hockey dello scorso settembre, Skate Italia ha scelto nuovamente Novara, città europea dello Sport 2025, come partner per un grande evento rotellistico, grazie alle sue strutture all’avanguardia e alla collaborazione di tutta l’Amministrazione comunale che ha lavorato al fianco della squadra organizzativa della Federazione, guidata da Sara Locandro, responsabile della Scuola Italiana pattinaggio artistico (SIRI).



Nelle prove maschili senior del Libero si laurea campione Italiano Alex Chimetto, della Polisportiva Dilettantistica Spinea Pattinaggio. Già saldamente al comando dopo lo short, l’atleta veneto esegue anche il miglior free program chiudendo ampiamente in vetta alla classifica con un totale complessivo di 220,18 punti. Medaglia d’argento per Danilo Gelao dell’ASD Cassandra Bari, bronzo a Mirko Mazzo, della S. Domenico di Savio (LE) che, con il secondo programma lungo, è riuscito a risalire dal sesto al terzo posto in classifica.



Nel Libero femminile Senior la nuova campionessa italiana 2025 è Gioia Fiori dello Skating Club Anguillara, leader indiscussa con le due performance eccezionali che le sono valse il gradino più alto del podio e il titolo iridato con un punteggio totale che sfiora i 218,00 punti (217,99). Medaglia d’argento e un fiume di applausi per Yenè Corinna Soro Bonati della Polisportiva Robur che ha incantato il pubblico del Pala Igor con una prestazione tecnicamente perfetta. Bronzo per la spezzina Giada Romiti del Pattino Club, artefice di una clamorosa rimonta dalla settima posizione provvisoria.



Assegnate anche le prime medaglie nelle gare del libero categorie junior maschile e femminile, valide per le future convocazioni in campo internazionale. Tra i maschi si laurea campione Italiano Gianmaria Giacomi, della Polisportiva Dilettantistica Spinea Pattinaggio. Già al comando dopo lo short program, l’atleta veneto consolida la prima posizione disputando anche il miglior programma lungo con un punteggio complessivo che sfiora i 180,00 punti (179,99). Medaglia d’argento per Anthony Russi della R.C. New Era, che recupera ben due avversari con un bellissimo long program. Terzo classificato Alessio Cocci dello Skating Club Anguillara.



Gara perfetta per Martina Stefani, Primavera dello Sport, che si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana 2025 nel Libero Junior, con le due migliori performance della gara. Saldamente in vetta alla classifica con il punteggio finale di 177,47, l’atleta toscana si è distinta per la pulizia dei suoi programmi dall’altissimo livello tecnico-artistico. Argento per Matilde Caputo dello Gymnasium Skate, artefice di una strepitosa rimonta dal quarto posto provvisorio dopo lo short program, mentre Chiara Tegamelli della Fonte Roma Eur si aggiudica il terzo gradino del podio.



Il CT della Nazionale Fabio Hollan, presente a Novara, commenta così le prime prestazioni: “Le competizioni delle categorie Junior F e M sono state molte belle a dimostrazione che la qualità è cresciuta in questi ultimi anni. Ho apprezzato molto le performance dei long program, molto combattuti ed avvincenti, in particolare nella categoria femminile. Ovviamente la posta in palio era alta e l’emozione ha comportato qualche piccolo errore. Ho comunque avuto precise ed ottime indicazioni per le convocazioni per i prossimi campionati internazionali”.



Concluse le gare di libero spazio alla specialità inline e alla coppia artistico junior e senior e alle medaglie giovanili nelle categorie cadetti femminile e jeunesse maschile e femminile. Campionessa Italiana è la cadetta Emma Francione. Sfida avvincente nelle jenunesse dove Chiara Santinon, del Pattinaggio Artistico Musano, rimonta dal terzo posto provvisorio e si laurea campionessa italiana con un punteggio complessivo di 97,92. Nei maschi titolo a Matteo Genco, G.P. Savonesi, che si impone sul compagno di squadra Francesco Ignazzito, secondo classificato. Grande spettacolo nelle coppie artistico dove, al primo anno di categoria, si laureano neo Campioni Italiani juniores 2025 Alessio Coccie Alice Pozzobon dello Skating Club Anguillara.



Nella categoria seniores si riconfermano Campioni Italiani assoluti Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport-lift Rimini e Polisportiva Orizon di Bologna). Già saldamente al comando dopo lo short, i romagnoli eseguono anche il miglior programma lungo imponendosi, con oltre 20 punti di distacco, sulla coppia della Rinascita Sport Life, Enrico Josè Inglese e Angelica Polli, medaglia d’argento. Terza piazza per Alessandro Bozzini e Gloria Di Bella (P.A. Piacenza- Polisportiva Pontedera).



“Abbiamo visto un incremento del livello tecnico in tutte le categorie - ha commentato Sara Locandro, responsabile SIRI della Federazione Italiana -. Le performance degli atleti senior hanno regalato spettacolo. Questa crescita di atleti e tecnici fa ben sperare per le prossime gare degli Europei e dei Mondiali, e per L’Italia come nazione leader, quale è da molti anni”.

