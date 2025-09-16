Mondiali Pattinaggio Corsa: staffetta azzurra nella storia

Azzurri della staffetta senior confermano anche in Cina il titolo conquistato lo scorso anno. All’International Roller Skating Center in scena, ieri, la terza giornata della competizione iridata. Protagonisti assoluti della gara regina delle prove su pista i nostri atleti dell’Americana a squadre maschile. Sulla distanza dei 3000 metri a curve paraboliche, Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca e Giuseppe Bramante sono autori di una gara spettacolare, lottata fino agli ultimi centimetri, che ci regala un oro storico al cospetto di avversari del calibro della Colombia, in testa al medagliere generale.

3000 metri a squadre a tinte thriller che vede i nostri interpretare la tecnica pista cinese da veri fuoriclasse, contro le squadre più forti del momento: Colombia su tutte, la sempre temibile Francia e i sorprendenti asiatici della Korea e della Cina Taipei. Una finale che ci permette di conquistare il titolo 2025 dell’americana e che chiude la prima parte dell’appuntamento iridato, dedicata alle prove su pista. Da domani spazio alle gare su strada.

Ma la giornata di ieri ha regalato ai colori azzurri altre due medaglie d’argento. Quella della staffetta Junior femminile, composta da Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni e Asia Negri e quella conquistata da Duccio Marsili nella 1000 m sprint senior.

Italia che chiude la prima parte su pista con un bottino di 4 ori, 2 argenti e 3 medaglie di bronzo. Un Campionato 2025 che conferma i nostri junior tra i migliori del panorama internazionale. Velocità che ci vede sempre lottare per le medaglie che contano. Sulla pista di Beidaihe soffriamo però nelle gare sulla lunga distanza. Possiamo comunque festeggiare gli altri tre ori arrivati dai nostri giovani nelle prime giornate.

In Cina a brillare sono gli junior Sofia Paola Chiumiento e Cristian Scassellati, nelle gare sprint.

Nella prova maschile della 500 metri junior il campione europeo Cristian Scassellati sale sul gradino più alto del podio grazie a una grandissima veloce, condotta da subito in testa senza mai lasciare spazio ai tostissimi avversari, e centra il titolo 2025 di categoria.

Sofia Paola Chiumiento si conferma tra le atlete più forti della velocità junior. La senese aggiunge un secondo oro al suo personale bottino. L’atleta della Mens Sana, dopo l’oro centrato nella 200 metri, conquista anche il titolo nella 500 sprint junior femminile.

Tra i senior bellissimi i due bronzi azzurri. Alice Sorcionovo, nella 500 sprint, alla sua prima finale da senior in un appuntamento mondiale e al suo secondo anno nella categoria assoluta, riesce a portare a casa un importantissimo risultato, contro le più esperte colombiane. Il campione del mondo 2024, Vincenzo Maiorca dà tutto nella 200 sprint maschile e chiude la contrapposti con il tempo di 17.820 che vale il bronzo.

Da domani spazio alle gare su strada fino a venerdì 19. Grande chiusura con la spettacolare Maratona di 42 Km su tracciato cittadino che chiuderà i Campionati Mondiali di Beidaihe domenica 21 settembre.

