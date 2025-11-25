Giovannini frantuma il ghiaccio: Mass Start, in Canada prima vittoria

Mancava all’appello. Aveva alimentato preoccupazioni e perplessità il dato secondo cui l’Italia dello speed skating fosse rimasta a bocca asciutta al termine della prima tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City (Usa). Nel secondo appuntamento stagionale, sul ghiaccio di Calgary (Canada), si è andati a porre una croce sulla casella vuota. Ci ha pensato una delle figure di maggior esperienza del gruppo italico a interrompere il digiuno. &Egrav