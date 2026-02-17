Claude Monet Skate Experience. A Milano Pattinaggio e arte protagonisti  

Mentre il mondo guarda ai Giochi di Milano - Cortina, il pattinaggio a rotelle rompe gli schemi ed entra nei luoghi dell’arte. Nel capoluogo lombardo la "Claude Monet Skate Experience" riscrive i confini tra sport, arte e pattinaggio. Oggi, martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 11.30 presso lo Spazio Ventura (Exhibition Hub) di Milano è andata in scena la manifestazione che ha visto protagonisti i pluricampioni mondiali della Nazionale azzurra di pattinaggio artistico, nello show immersivo tra le opere impressioniste di Monet. Tra gli atleti presenti: Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi , Mattia Qualizza e Sara Mazzini , Giulia Biagi , Leonardo Boselli , Margaux Feliciani e Alessia Malerba . Il progetto “Claude Monet Skate Experience” nasce dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici) in collaborazione con i partner di Exhibition Hub Milano, realtà leader nell’allestimento di mostre ed esposizioni immersive che richiamano milioni di visitatori in tutto il mondo. E proprio a Milano (fino al prossimo 4 aprile) è in corso la mostra “Claude Monet-The immersive experience” che ha già accolto migliaia di visitatori.

A precedere l’esibizione degli atleti il panel di confronto che ha visto protagoniste Marta Bravin e Paola Fraschini, direttrici artistiche e menti di "Pattinaggio Creativo". Al confronto, tra gli altri, hanno partecipato il segretario generale Skate Italia, Alberto Tappa, la vice presidente Skate Italia, Marika Kullmann, il presidente del comitato Skate Italia Lombardia, Guido De Vito, la Corporate & co marketing manager di Exhibition Hub, Roberta Saldi. A moderare l’incontro Omar Porro di Espresso Communication.

Il Manifesto delle Direttrici Artistiche

“Vogliamo portare una nuova visione del pattinaggio e farlo conoscere al grande pubblico”, dichiarano Marta Bravin (referente federale inline) e Paola Fraschini (già performer del Cirque du Soleil).

Marta Bravin: "Il pattinaggio artistico è un manifesto di libertà: ai giovani insegniamo che ogni traiettoria è una firma sul mondo. Personalmente, ho scelto di abbandonare il perimetro delle piste di ghiaccio per il pattinaggio inline proprio per questo: per esplorare nuovi linguaggi e dimostrare che la nostra disciplina su rotelle può e deve interagire con contesti d'eccellenza come questa mostra, superando ogni barriera architettonica e culturale”.

Paola Fraschini: “Lavorare in un museo di proiezioni significa allenare uno sguardo nuovo, capace di ascoltare lo spazio e trasformarlo in emozione. È un’occasione unica per chi vuole mettersi in gioco sotto una nuova luce.”

Uno Show immersivo: Dialogo tra pittura e pattinaggio

Gli atleti azzurri non hanno sfidato il cronometro, ma pattinato dialogando con l’arte del pittore impressionista, dando vita a uno show immersivo. Esiste un istante in cui la velocità di un pattino diventa una pennellata di luce che si scioglie nelle ninfee di Claude Monet. Nella Milano vibrante del 2026, nel cuore pulsante dell’atmosfera olimpica, il pattinaggio artistico su rotelle compie un gesto dirompente: esce dai palazzetti per rivendicare il suo ruolo di forma d’arte universale.

Exhibition Hub e il legame profondo con lo sport e i giovani

“Per noi di Exhibition Hub c’è da sempre un legame profondo e indissolubile con il mondo dello sport. Le nostre iniziative di edutainment sono indirizzate soprattutto a un pubblico giovane e anche per questo motivo il coinvolgimento delle realtà sportive è per noi centrale - ha sottolineato Roberta Saldi, Corporate & co marketing manager Exhibition Hub - E’ un format ormai consolidato che portiamo avanti negli allestimenti in tutto il mondo. Le esperienze digitali, come la mostra di Monet-The Immersive Experience attualmente in corso allo Spazio Ventura a Milano, incuriosiscono sempre più giovani proponendo contenuti educativi d’eccellenza e utilizzando un linguaggio più accessibile e attuale”

Dai Girasoli di Van Gogh, al Farnese, alla Milano Olimpica

Dopo il successo della passata edizione dedicata a Van Gogh e l’incanto del Teatro Farnese di Parma del mese di gennaio, con il pattinaggio e l’arte in grande evidenza, la direzione artistica di Pattinaggio Creativo, in collaborazione con la Federazione Skate Italia, prosegue nella promozione di una nuova visione dello sport tradizionale. Nell’evento di oggi, tra le proiezioni immersive di Monet, i veri protagonisti sono stati gli atleti della Nazionale italiana, pluricampioni mondiali.

Il Panel: 15 anni di Rivoluzione Metodologica

Il momento centrale della giornata il panel di confronto che ha visto protagoniste Marta Bravin e Paola Fraschini, le menti dietro "Pattinaggio Creativo", i vertici di Skate Italia e i partner di Exhibition Hub. Tema centrale del confronto i risultati di una metodologia innovativa, portata avanti con successo da ben 15 anni, e le metodologie, l’estetica e il futuro di uno sport d'arte, oltre i confini dei cinque cerchi.

Impressione d'Olimpiade: L'avanguardia del pattinaggio artistico tra le luci di Monet

Il dibattito ha analizzato come il percorso quindicennale di Bravin e Fraschini abbia trasformato la preparazione tecnica in un processo creativo d'avanguardia, capace di fondersi con l’estetica delle mostre immersive e di attrarre nuovi mercati e generazioni. Il potenziale di questa disciplina supera i confini della gara per diventare un potente veicolo di storytelling. Il pattinaggio a rotelle offre un’estetica raffinata, capace di generare numeri record: dalla viralità social alla capacità di riempire teatri storici.

L’Estetica del successo: Branding e Storytelling

Per brand e direttori marketing, il pattinaggio è una "tela bianca" ad alto impatto: coniuga la forza dell'atleta e la grazia della danza, posizionandosi come alternativa fresca e visivamente sbalorditiva ai circuiti tradizionali, parlando con efficacia sia alla Gen Z che al mercato del lusso.

Oltre la competizione: la reciprocità dell'arte

L’evento culminerà in uno stage per cento giovani talenti, chiamati a diventare parte del quadro. Sotto la guida di Bravin e Fraschini, i ragazzi impareranno che la tecnica è solo il mezzo. In una Milano che corre verso le medaglie, il pattinaggio artistico su rotelle si ferma a dipingere il presente, dimostrando che i grandi luoghi d’arte sono la casa naturale per chi trasforma il movimento in emozione.