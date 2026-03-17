I World Skate Games sbarcano in Paraguay. l’Italia difenderà il titolo di leader mondiale

Tutto pronto ad Asunción per i World Skate Games 2026 , il Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle in programma nella capitale del Paraguay dal 2 al 18 ottobre prossimi. L’Italia è tra Paesi che parteciperanno all’evento internazionale e vuole ribadire il ruolo di leader mondiale, dopo la splendida vittoria del 2024 . Nella passata edizione dei Giochi gli Azzurri chiusero in vetta al medagliere generale, portando a casa 97 medaglie totali e 31 ori .

Nei giorni scorsi ad Asunción il lancio ufficiale dei WSG 2026, presso la Sala dei Medagliati del Comitato Olimpico Paraguaiano. Il Presidente del Paraguay, Santiago Peña e il Presidente di World Skate e Skate Italia, Sabatino Aracu, insieme al Presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, Camilo Pérez López Moreira e al Ministro e Segretario Esecutivo della Segreteria Nazionale dello Sport, César Ramírez Caje, hanno lanciato ufficialmente i World Skate Games ASU26.

WSG: il più grande evento sportivo mondiale degli sport su rotelle

Il più grande evento multisportivo organizzato da una singola federazione: 154 titoli in palio, 12 sport e 41 discipline su rotelle, per 22 campionati mondiali all’interno di un singolo Mondiale. Oltre 10.000 atleti provenienti da più di 100 Paesi. Sarà molto più di una competizione. I World Skate Games sono un festival della gioventù: musica, fan fest, cultura urbana e pura energia che travolgeranno l’intero Paese.

United by Wheels in Asunción! Il concetto e claim della manifestazione che ha spinto a riunirsi, lo scorso 10 marzo, le autorità nazionali, i leader sportivi, gli atleti e i rappresentanti dell'ecosistema sportivo mondiale, per segnare l'inizio del cammino verso una competizione che trasformerà il Paese nel fulcro internazionale delle discipline su rotelle. Un evento organizzato della Federazione World Skate, l'organo di governo mondiale di tutte le discipline rotellistiche, guidata dal presidente Sabatino Aracu. Federazione associata al Comitato Olimpico Internazionale.

Aracu: un festival della gioventù. Il Paraguay sarà orgoglioso come accaduto per i WSG Italia

"Lo sport è salute. Lo sport è turismo. Lo sport è la visione di un Paese - ha dichiarato il presidente World Skate, Sabatino Aracu - Quello a cui stiamo assistendo qui, in Paraguay, conferma l’impegno di un Paese in cui tutti, dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Comitato Olimpico, sono coinvolti in prima persona in questo progetto, per l'intero Paese. Non è scontato e non tutti lo fanno. I World Skate Games assegneranno 154 titoli mondiali, riunendo junior e senior, donne e uomini, tutti sotto lo stesso tetto. Sarà un festival della gioventù, un evento che l'intero Paraguay potrà vivere e di cui essere orgoglioso. Un Paese che sta costruendo il suo futuro. Siamo una squadra unita e insieme lavoreremo per rendere questo evento un successo condiviso".

Il passaggio di consegna: dall’Italia al Paraguay

Un messaggio che cattura lo spirito di una comunità globale, unita attraverso lo sport, dove culture, generazioni e città si incontrano sullo stesso percorso, quello delle rotelle. I World Skate Games sono un successo certificato anche dal grandissimo riscontro della passata edizione record del 2024, tenutasi in Italia, che fece registrare numeri impressionanti sia come impatto economico che mediatico. Oltre 30 milioni di visualizzazioni sui social. Un evento che si è consacrato agli occhi del mondo come l’appuntamento sportivo più giovane di sempre, con discipline, come lo skateboarding, tra le più seguite dalla Generazione Z. Un passaggio di consegna che vedrà Asunción e gli sport rotellistici nuovamente protagonisti e sotto i riflettori internazionali nel prossimo mese di ottobre.

Peña: guardiamo al futuro grazie agli sport su rotelle

“Lo skate ci insegna che ciò che conta non è la caduta, ma rialzarsi sempre con dignità - ha sottolineato il Presidente della Repubblica del Paraguay, Santiago Peña, prendendo simbolicamente il testimone e ringraziando la premier italiana Giorgia Meloni che nel 2024 inaugurò i Giochi nel nostro Paese - È un grande orgoglio per noi essere al centro del mondo degli sport su rotelle. Nove anni fa sono venuto proprio in questo stesso luogo, nello stesso periodo dell'anno, per inaugurarlo. Questo parco olimpico era stato abbandonato, eppure c'era un progetto incredibile che aspettava di prendere vita. Il parco olimpico ora è un enorme motivo di orgoglio, non solo per le Americhe, ma per il mondo intero. Nel gennaio 2025, abbiamo incontrato Sabatino Aracu e ci siamo impegnati in questa missione. Siamo certi che questi Giochi saranno i più grandi mai organizzati al mondo. Vogliamo mettere in mostra le infrastrutture, l'ospitalità e la capacità organizzativa di un Paese che guarda al futuro”.

Dall’adrenalina urban, agli sport di squadra, dalla velocità, alla tecnica e alla bellezza

I World Skate Games rappresentano un evento pensato per i giovani, urbano e sostenibile, non solo in termini di impatto ambientale, ma anche economico. Il programma sportivo di ASU26 includerà discipline urban come lo Skateboarding (Park, Street e Vert), il Roller Freestyle (Vert, Park e Street) e il Monopattino (Park e Street); sport di velocità e adrenalina tra cui Downhill (Inline, Skateboard e Street Luge) e Slalom (Inline e Skateboard); oltre alle categorie di velocità, abilità e tecnica come Skate Cross, Inline Freestyle e Pattinaggio Corsa (Pista, Strada e Maratona); sport di squadra tra cui Hockey inline, Hockey su pista e Roller Derby; l’amatissimo Pattinaggio Artistico su rotelle; e un format e-sport. Le competizioni si svolgeranno in diverse sedi, tra cui il Comitato Olimpico Paraguaiano, la Segreteria Nazionale dello Sport, l'Asunción Costanera e le città di Paraguarí e Altos.

Non solo una manifestazione sportiva ma un evento globale che farà ballare e colorerà la città! Dalla sua edizione inaugurale a Nanchino (2017), seguita da Barcellona (2019), Buenos Aires (2022) e Italia (2024), i World Skate Games si sono affermati come la principale manifestazione mondiale dedicata agli sport su rotelle. I World Skate Games sono l'evento sportivo che assegna più titoli di qualsiasi altro appuntamento mondiale: 154 titoli in una singola edizione, con il più alto numero di atleti in gara in un evento organizzato da una singola federazione. La più grande manifestazione multisportiva per partecipazione di atleti, seconda solo ai Giochi Olimpici.

Pérez: valori sportivi straordinari

"La grande dedizione di tutti nei confronti di questo evento è notevole. Così tante persone lavorano con passione e impegno - ha rimarcato il Presidente del Comitato Olimpico Paraguaiano, Camilo Pérez - Per essere un piccolo Paese, il Paraguay ha dimostrato valori sportivi straordinari. La presenza del Presidente della Repubblica la dice lunga sull'impegno che abbiamo nei confronti dei nostri giovani e del loro futuro”.

Uniti dalle Rotelle!