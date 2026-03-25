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Placca di titanio nell'orbita dopo l'incidente shock a Milano Cortina, Kamila Sellier: "La mia vista..."

L'atleta polacca parla dopo la caduta terribile sotto gli occhi di Arianna Fontana nelle Olimpiadi di Milano e Cortina
2 min
Placca di titanio nell'orbita dopo l'incidente shock a Milano Cortina, Kamila Sellier: "La mia vista..."© APS

Un incidente choc, da conseguenze pesanti e ancora tutte da definire: la caduta di Kamila Sellier nei quarti di finale dello short track 1500 metri, a Milano Cortina, ha provocato all'atleta polacca una profonda ferica sotto l'occhio e un ricovero di diversi giorni in condizioni serie. "Ho una placca di titanio impiantata nell'orbita oculare, sotto l'occhio e la mia vista potra' rimanere per sempre offuscata: ma non mollo", ha raccontato a un mese dall'incidente alla tv polacca Dzien Dobry TVNi.

Le parole di Sellier

"Avrò questa cicatrice e la mia vista potrebbe rimanere offuscata, ma non mi arrendo", ha raccontata Sellier, presentatasi negli studi con una vistosa cicatrice sotto l'occhio sinistro e il fidanzato al suo fianco. "Ho anche una frattura sotto il sopracciglio. La cosa più fastidiosa è che vedo doppio quando guardo in alto e a volte anche quando guardo in basso". Per tre giorni, dopo l'incidente, la pattinatrice non è riuscita ad aprire l'occhio. "È stato un incidente molto grave, ma cerco di rimanere positiva: ho il sostegno di tutta la mia famiglia, ma anche del mondo intero: ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto dopo la caduta. Conosco i rischi del mio sport, ma non voglio lasciarlo".

 

 

 

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