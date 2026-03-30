Reggio Emilia capitale del pattinaggio: Al PalaBigi il Campionato Italiano Artistico Gruppi

Oltre 225 team, più di 2.000 atleti, provenienti da 15 regioni , 400 tecnici e 11 categorie in gara. Sono solo alcuni dei numeri dei Campionati Italiani Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico su rotelle, andati in scena lo scorso fine settimana al Pala Bigi di Reggio-Emilia. Da giovedì 26 marzo a domenica 29 marzo assegnati anche i titoli della Coppa Skate Italia e del Trofeo Small Sincro. Reggio Emilia ha accolto uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale del pattinaggio artistico a rotelle . Campionati Gruppi che hanno riportato nella città emiliana i più forti atleti della specialità, regalando un grandissimo spettacolo, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto di vista delle suggestive coreografie. Un evento organizzato dalla società Skating Club Albinea, sotto l’egida di Skate Italia, Federazione Sport Rotellistici.

L'edizione 2026

L’edizione 2026 arriva a vent’anni dal primo Campionato Italiano organizzato a Reggio Emilia nel 2005, dando di fatto continuità a un percorso storico per la città che ha ospitato i Campionati Italiani nel 2005, 2011, 2017, 2023 e 2026, oltre ai Campionati Europei nel 2009, 2019 e 2024. È proprio questa continuità a rappresentare uno degli elementi di maggior prestigio dell’evento, a conferma di una tradizione organizzativa solida, sostenuta negli anni dal Comune di Reggio Emilia, dal Comune di Albinea, dalla Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia, dalla Regione Emilia-Romagna, oltre che da Skate Italia e dal comitato organizzatore Skating Club Albinea. Un sistema di collaborazione che funziona anche grazie all’impegno dei volontari: 140 quelli coinvolti nell’allestimento e nella gestione del Campionato. Il programma delle competizioni si è sviluppato su quattro giornate, con le gare principali andate in scena nel fine settimana.

Quartetti Senior

Nella giornata di domenica 29 marzo i primi a scendere in pista sono stati i Quartetti Senior. A laurearsi campioni nazionali i Neovis (Asd Par RM) che con “Sciamani” centrano il punteggio di 63.61. Il programma, con musiche tribali potenti, parla di riti vudù e maledizioni. Medaglia d’argento per i Dejavu (Asd Rollclub Scuola Pattinaggio PD) con “Lacrime di luce” su una scintilla che incendia il firmamento e l’umanità che trema nel silenzio della notte (60.02 punti). Bronzo per gli Show Roller Team (Ass Sportiva Dilett. Patt. Vazzola TV).

Sincronizzato Senior

Nel Sincronizzato Senior medaglia d’oro e titolo tricolore per i vice campioni mondiali in carica Sincro Roller (Asd Roller Calderara BO) con un bolero che ottiene 81.26 punti; seconda piazza per i Precision Skate Bologna (P.F. Progresso Fontana Asd BO, Ass. Dilett. Polisportiva Lame BO e P.A. Dilett. Il Quadrifoglio FE) che, sulle musiche di “Ne me quitte pas” ottengono 78.45. Chiudono il podio i campioni iridati in carica, i Monza Precision Team (Astro Roller Skating Asd MB) meritando un 73.01 con il programma “Eternal Bolero”.

Grandi Gruppi

E il Campionato Italiano Gruppi Show e Precision non poteva che concludersi con i Grandi Gruppi e con i Division (Asd Skating Club Ponte di Piave TV e Patt. Art. Portogruaro Asd VE) che festeggiano il prestigioso titolo nazionale grazie al coinvolgente programma “Amen”, 42.23 punti. Dal celebre libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”, un racconto della Sicilia del Risorgimento e del declino dell’aristocrazia, attraverso la figura del Principe di Salina. Vice campioni italiani i Royal Eagles (Asd Skating Club Don Bosco TV) con “Atto II: quello che mi manca” (41.44 punti). Infine medaglia di bronzo per i Cristal Skating Team (Ass. Dil. Apav Fara VI) con “L’apparenza” (39.98 punti): se esistesse una versione più giovane e perfetta di noi stessi, quanto saremmo disposti a pagare?

Piccoli Gruppi

Nei Piccoli Gruppi confermano il titolo nazionale gli Evolution (Polisportiva Orgnano Asd Udine) con “L’officina del maestro” sulla storia di Maurice Ravel che, ispirato dai rumori e dai ritmi meccanici della fabbrica, dà vita al suo capolavoro: il bolero. Il programma totalizza 39.74 punti. Segue a poca distanza il gruppo “Diamante” (Asd pattinaggio Fiumicello UD) con 38.22 e il suo “Oltre il filo. Medaglia di bronzo per i Dejavu (Asd Rollerclub Scuola Pattinaggio PD) con “La chiave del successo”, (36.62 punti).

Trofeo Small Sincro - Quartetti Cadetti - Gruppi Junior

La giornata di venerdì 27 marzo ha visto il team Phoenix Sincro Team (Patt. Cornate D’Adda MB) alzare al cielo la coppa del Trofeo Small Sincro, ma a festeggiare in grande è stata anche la società della provincia padovana Asdpa Roll Stars Loreggia che ha conquistato la medaglia d’oro sia nei Quartetti Cadetti, sia nei Gruppi Junior, con le omonime squadre Skate Stars.

Quartetti Junior - Sincronizzato Junior - Coppa Skate Italia

Sabato 28 marzo, a esordire sono stati i Quartetti Junior con i Magic Skate (Artiskate Asd VR) che si laureano nuovamente campioni nazionali con “Anima a metà: diva o preda?” (Il sogno svanisce e l’anima fatale della donna ragno prende il sopravvento), punteggio 47.95. Confermano il titolo italiano Sincronizzato Junior i Precision Skate Bologna (PF Progresso Fontana Asd BO, Polisportiva G.Masi Asd BO e Asd Polisportiva Orizon BO) con 71.93. La Coppa Skate Italia va al Team Portogruaro, con 250 punti.



Il prossimo appuntamento per i Gruppi Show e Precision sarà a Conegliano, dal 30 aprile al 2 maggio, con il Campionato Europeo.