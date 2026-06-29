Campionati Italiani Pattinaggio Corsa: sulla pista di Bellusco è Duccio Marsili il protagonista

Si conclude con tante note interessanti questa splendida edizione dei Campionati italiani di pattinaggio Corsa su Pista di Bellusco, andati in scena dal 26 al 28 giugno. Sono passati quasi cent’anni dalla prima competizione (Bologna 1932) che risulta documentata negli annali della Corsa, ma le gare continuano a mantenere quell’atmosfera e quello spirito “famigliare” che le discipline a rotelle sanno esprimere come nessun altro sport. E gli oltre 600 atleti, giovanissimi, tra cui molti fratelli e parenti, sono la migliore cartina di tornasole di questa straordinaria combinazione sportiva.



Ma il core business dei campionati sono pur sempre i risultati agonistici, ed anche qui i nostri migliori atleti hanno, come sempre, contributo a rendere lo spettacolo entusiasmante per i tantissimi appassionati presenti intorno all’anello della pista o collegati in diretta streaming sulla SkateItaliaTV.



Tra i protagonisti del weekend, Duccio Marsili, capace di centrare l’oro nelle gare senior della 500 e della 1000. Nella 500 m senior donne a trionfare è Asia Negri. 1000 sprint senior donne che va Melissa Gatti. Asia Negri (A.S.D.SPORT INSIDE SP) che nella gara dei 500 sprint vince il titolo assoluto davanti a Valentina Buccolini (A.P.D.JUVENILIA MC) e Carola Falco (A.S.D.BRIANZA INLINE CO), mentre, tra i maschi, il successo va a Duccio Marsili della A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) che supera Alessio Piergigli (LUNA SPORTS ACADEMY AN) e Giacomo Mazza.



Sede della manifestazione il bellissimo pattinodromo cittadino. L’impianto, intitolato all’allenatore Lorenzo Brioni, quello storico di via Pascoli, con pista Vesmaco a curve sopraelevate, lunga 200 metri alla corda. Manifestazione iniziata lo scorso venerdì, che ha visto assegnare i tioli di campione italiano individuale e per società, per le categorie Senior, Junior ed Allievi, nelle 38 gare in programma, con la partecipazione di oltre 600 atleti. A organizzare i Campionati 2026 è la locale società A.S.D. Polisportiva Bellusco, sotto l’egida della Federazione Sport Rotellistici Skate Italia, con il patrocinio del Comune di Bellusco, del Consiglio Regione Lombardia, del Comitato regionale Coni Lombardia, e grazie anche al prezioso sostegno delle aziende del territorio.



L’afosa giornata di apertura di venerdì scorso aveva visto assegnare 12 titoli complessivi, con i migliori velocisti impegnati sulla gara del giro crono ad atleti contrapposti ed i fondisti nei 10.000 metri ad eliminazione. Si parte con la gara veloce, con i migliori che hanno viaggiato a 40 km orari di media: solo 17 secondi per compiere il giro di pista! Conquistano il titolo assoluto l’anconetana Alice Sorcionovo della Luna Sports Academy e Vincenzo Mairoca, l’ennesimo per il siciliano della ASD Città di Priolo, in una gara dove sul podio sono salite tante medaglie mondiali! Bellissime le 10.000 metri ad eliminazione. Melissa Gatti della CARDANO SKATING SRL SSD (VA) si prende l’oro femminile con un tempo di 15.33.863, davanti ad una rientrante Giulia Lollobrigida FIAMME AZZURRE (RM) e Sofia Saronni A.S.D.BRIANZA INLINE (CO). Tra i maschi, Alessio Clementoni della ROLLING BOSICA (TE) toglie a Giuseppe Bramante (SKATING C. ROVIGO) la gioia del 40 titolo italiano, terzo Daniel Niero, dell’AERONAUTICA MILITARE.



Tornando al weekend: la gara a punti sui 5.000 metri vede sul gradino più alto del podio Irene Paganelli (R.S.VADO LIGURE ASD SV), seconda Melissa Gatti (CARDANO SKATING SRL SSD VA), terza Yineth Stefanny Rodriguez Guerrero (GS SCALTENIGO VE). Sulla stessa distanza è Marco Bedon (CARDANO SKATING SRL SSD VA) a conquistare il titolo italiano, a seguire Alessio Clementoni (ROLLING BOSICA TE) e Matteo Casadei (R.S.VADO LIGURE ASD SV).



Sempre ricche di phatos le staffette conquistate, sulla distanza dei 3000 metri, tra le donne, si impone la Mens Sana Siena. Tra i maschi vincono invece i 3 moschettieri siciliani dell’Asd Città di Priolo Gargallo. Nella classica gara di chiusura dei 1000 metri sprint due atleti bissano il successo del giorno precedente, sono Melissa Gatti della CARDANO SKATING SRL SSD (VA) ed il solito Duccio Marsili (A.S.D.MENS SANA 1871 SIENA che, con la doppia vittoria, raggiunge i 26 titoli tricolori in carriera.



Tra le categorie giovanili da segnalare tra gli Junior l’asso pigliatutto Sofia Paola Chiumento, astro nascente del pattinaggio che porta a casa 4 tricolori e Giorgio Ghisio Erba vincitore di due titoli italiani, come l’Allievo Alberto Rodi.



La classifica finale per società è vinta anche per quest’anno dalla A.S.D.MENS SANA 1871, con 2108 punti, seconda la ROLLING BOSICA (1737) e terza la CARDANO SKATING SRL SSD (1654). Terminate le gare, la lunga carovana del pattinaggio velocità è pronta a ripartire già nei prossimi giorni spostandosi, sempre in Lombardia, a Cardano in Campo per gli imminenti Campionati Europei di metà luglio.



Questo il commento del Commissario tecnico Massimiliano Presti: “È stato un ottimo Campionato Italiano, reso ancora più impegnativo dalle alte temperature. Ho notato diversi giovani con caratteristiche importanti per un pattinaggio moderno, segno che qualche tecnico ha saputo lavorare e far fronte a quelle che erano i nostri limiti. Stiamo attraversando un ricambio generazionale sperando di poterci migliorare. Per quanto riguarda le convocazioni in Nazionale non dipenderanno solo dai risultati del Campionato Italiano, ma analizzerò l’intera stagione. Inoltre un aiuto arriva anche dal ranking e premieremo costanza, continuità e merito, adottando criteri chiari e oggettivi. Dopo il Campionato Europeo e il Campionato su strada di settembre definiremo la squadra per i Campionati Mondiali, selezionando con grande attenzione gli atleti più meritevoli”.

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