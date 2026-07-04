Pattinaggio Inline Freestyle: Italia protagonista alla Milano Hero Battle Cup

Nella categoria Speed Pro Femminile è Sveva Romano la vera protagonista. L’azzurra riesce a centrare una splendida medaglia d'oro , superando in finale la rappresentante di Hong Kong Chloe Chiu. Matilde Arosio completa la festa italiana imponendosi nella finale per il bronzo contro Anna Kukushkina. Un risultato che conferma la competitività dell'Italia in vista dei Campionati del Mondo in programma tra pochi mesi in Paraguay. “Questo per me è un risultato importantissimo perché tra pochi mesi ci saranno i Mondiali - ha sottolineato Sveva Romano - Per questa ragione la Hero Battle Cup è per tutti una gara test per verificare il livello degli avversari, confrontarci e iniziare anche a fare squadra, formando un team Italia coeso”.

Tante le medaglie azzurre a Milano

Tra gli uomini è arrivata un'altra medaglia, nello Speed Pro, questa volta di bronzo, grazie a Gioele Zuliani, autore di una convincente finale per il terzo posto, vinta contro il francese Mael Roudaut. La protagonista della prima giornata è stata Francesca Brivio, che nel Free Jump Pro Femminile ha conquistato una splendida medaglia d'argento. La campionessa del mondo in carica ha migliorato il proprio record personale superando l'asticella a 137 centimetri, misura che le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio, alle spalle della francese Mayrin Burasovitch, oro grazie a una migliore progressione di gara. Una prestazione che conferma ancora una volta la Brivio tra le migliori interpreti mondiali della disciplina. Ottime anche le prove di Ginevra Petrò e Martina Zaffaina, entrambe quarte con un salto di 125 centimetri, mentre nel Free Jump Pro Maschile Gianmarco Savi, nostro saltatore di punta, ha chiuso ai piedi del podio con 160 centimetri. Nello Slide Pro gli azzurri hanno sfiorato le medaglie: nel femminile il cammino si è interrotto agli ottavi di finale, mentre tra gli uomini Pietro Vecchiato e Andrea Mandolesi hanno raggiunto le semifinali senza però riuscire a conquistare l'accesso alle finali.