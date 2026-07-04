Pattinaggio Inline Freestyle: Italia protagonista alla Milano Hero Battle Cup

Piazza Duca D’Aosta è tornata a trasformarsi nel palcoscenico urbano del pattinaggio inline freestyle, con la Hero Battle Cup 2026, andata in scena dal 30 giugno al 4 luglio. La Coppa del Mondo unisce urban sport, spettacolo e comunità, portando l’energia degli sport urbani nel cuore nevralgico delle città. Per la terza volta consecutiva, gli spazi di Piazza Duca a Milano (piazzale antistante la Stazione Centrale) sono diventati un’arena a cielo aperto pronta ad accogliere oltre 500 atleti, in rappresentanza di più di 25 nazioni, in un appuntamento completamente gratuito.
HBC tappa di apertura della Coppa del Mondo
Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione organizzata da ASD Conero Roller e promossa dalla Federazione internazionale World Skate, con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia, segna quest’anno un salto di qualità senza precedenti. L’evento meneghino si eleva infatti a tappa di apertura del nuovo circuito ufficiale di Coppa del Mondo. Con 325 punti in palio, la competizione ha rappresentato un passaggio obbligato per gli atleti che ambivano alla vetta delle classifiche globali e ha inaugurato un percorso che si concluderà a Shanghai a novembre.
L’Italia è viva e conferma i grandi progressi in vista dei prossimi Mondiali
Milano Hero Battle Cup 2026 che ha confermato l'alto livello della manifestazione internazionale di Inline Freestyle, regalando spettacolo, medaglie e prestazioni di grande valore degli atleti azzurri. Dal Free Jump allo Speed Slalom, passando per le gare giovanili e al debutto del Mashup Freestyle, il team Italia ha saputo mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa. L'esordio della Coppa del Mondo è stato però condizionato dal maltempo. La pioggia ha costretto gli organizzatori a rimodulare il programma.
Sveva Romano oro nello Speed Femminile
Nella categoria Speed Pro Femminile è Sveva Romano la vera protagonista. L’azzurra riesce a centrare una splendida medaglia d'oro, superando in finale la rappresentante di Hong Kong Chloe Chiu. Matilde Arosio completa la festa italiana imponendosi nella finale per il bronzo contro Anna Kukushkina. Un risultato che conferma la competitività dell'Italia in vista dei Campionati del Mondo in programma tra pochi mesi in Paraguay. “Questo per me è un risultato importantissimo perché tra pochi mesi ci saranno i Mondiali - ha sottolineato Sveva Romano - Per questa ragione la Hero Battle Cup è per tutti una gara test per verificare il livello degli avversari, confrontarci e iniziare anche a fare squadra, formando un team Italia coeso”.
Tante le medaglie azzurre a Milano
Tra gli uomini è arrivata un'altra medaglia, nello Speed Pro, questa volta di bronzo, grazie a Gioele Zuliani, autore di una convincente finale per il terzo posto, vinta contro il francese Mael Roudaut. La protagonista della prima giornata è stata Francesca Brivio, che nel Free Jump Pro Femminile ha conquistato una splendida medaglia d'argento. La campionessa del mondo in carica ha migliorato il proprio record personale superando l'asticella a 137 centimetri, misura che le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio, alle spalle della francese Mayrin Burasovitch, oro grazie a una migliore progressione di gara. Una prestazione che conferma ancora una volta la Brivio tra le migliori interpreti mondiali della disciplina. Ottime anche le prove di Ginevra Petrò e Martina Zaffaina, entrambe quarte con un salto di 125 centimetri, mentre nel Free Jump Pro Maschile Gianmarco Savi, nostro saltatore di punta, ha chiuso ai piedi del podio con 160 centimetri. Nello Slide Pro gli azzurri hanno sfiorato le medaglie: nel femminile il cammino si è interrotto agli ottavi di finale, mentre tra gli uomini Pietro Vecchiato e Andrea Mandolesi hanno raggiunto le semifinali senza però riuscire a conquistare l'accesso alle finali.
Pubblico d’eccezione con la presenza del Ministro Andrea Abodi
Gare di Speed Slalom andate in scena davanti ad un pubblico d'eccezione. A seguire le finali erano presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, l'Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, il Presidente del CONI Lombardia Marco Riva e lo Sport Director di World Skate e Consigliere Federale Skate Italia Francesco Zangarini. In rappresentanza della Federazione, oltre a quest’ultimo erano presenti la Vice Presidente Marika Kullmann, il Segretario Generale Alberto Tappa e il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Guido De Vito. Le gare hanno visto ancora una volta in evidenza i colori azzurri.
Tripletta Under 15. Settore giovanile azzurro eccellenza mondiale.
Le ragazze dello Speed Under 15 hanno dominato la competizione firmando uno storico podio tutto italiano. Aurora Biasini ha conquistato la medaglia d'oro davanti ad Arianna Del Carlo, argento, mentre Sofia D'Orsi ha completato la tripletta azzurra con il bronzo. Medaglie italiane che arrivano anche grazie al bronzo conquistato da Nicole Perrone nella categoria Under 15 Femminile e all’altro bronzo conquistato da Mattia Patrizi, nella categoria Under 15 Maschile.
Esordio del Mashup e bronzo nel Classic per Demuru
Manifestazione che ha visto il debutto del Freestyle Mashup, la nuova disciplina che unisce inline figure skating, freestyle e danza contemporanea. Un format innovativo che ha messo alla prova reattività, tecnica e interpretazione musicale degli atleti, conquistando il pubblico presente e suscitando grande interesse per il futuro della specialità. Giornata conclusiva che ha regalato un’altra medaglia, quella d’argento di Lorenzo Demuru, nel Classic Pro Men. Decisamente positivo il bilancio italiano. Le medaglie conquistate confermano l'ottimo stato di salute del movimento azzurro, in vista dei mondiali di ottobre in Paraguay.
Piazza Duca D’Aosta è tornata a trasformarsi nel palcoscenico urbano del pattinaggio inline freestyle, con la Hero Battle Cup 2026, andata in scena dal 30 giugno al 4 luglio. La Coppa del Mondo unisce urban sport, spettacolo e comunità, portando l’energia degli sport urbani nel cuore nevralgico delle città. Per la terza volta consecutiva, gli spazi di Piazza Duca a Milano (piazzale antistante la Stazione Centrale) sono diventati un’arena a cielo aperto pronta ad accogliere oltre 500 atleti, in rappresentanza di più di 25 nazioni, in un appuntamento completamente gratuito.
HBC tappa di apertura della Coppa del Mondo
Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione organizzata da ASD Conero Roller e promossa dalla Federazione internazionale World Skate, con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia, segna quest’anno un salto di qualità senza precedenti. L’evento meneghino si eleva infatti a tappa di apertura del nuovo circuito ufficiale di Coppa del Mondo. Con 325 punti in palio, la competizione ha rappresentato un passaggio obbligato per gli atleti che ambivano alla vetta delle classifiche globali e ha inaugurato un percorso che si concluderà a Shanghai a novembre.
L’Italia è viva e conferma i grandi progressi in vista dei prossimi Mondiali
Milano Hero Battle Cup 2026 che ha confermato l'alto livello della manifestazione internazionale di Inline Freestyle, regalando spettacolo, medaglie e prestazioni di grande valore degli atleti azzurri. Dal Free Jump allo Speed Slalom, passando per le gare giovanili e al debutto del Mashup Freestyle, il team Italia ha saputo mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa. L'esordio della Coppa del Mondo è stato però condizionato dal maltempo. La pioggia ha costretto gli organizzatori a rimodulare il programma.