Pattinaggio Inline Freestyle. Alla Stazione Termini di Roma lo show dei Campionati Italiani 2026

Campionati italiani di Inline Freestyle: tutte le informazioni

Nel cuore della Capitale andranno in scena tutte le specialità della disciplina: Speed Slalom, Classic Freestyle Slalom, Classic Freestyle Slalom Coppia, Roller Cross, Battle, High Jump, Free Jump e Slide. Un evento che conferma la costante crescita del movimento italiano, con il freestyle sempre più sport urban. La manifestazione è organizzata, sotto l’egida di Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici, dalla ASD Universe Skating con il sostegno e il patrocinio dell’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale e della Regione Lazio, mentre Grandi Stazioni Retail sarà il Main partner dell’evento.

Onorato: "Chiunque potrà godersi lo spettacolo gratuitamente"

“Stiamo lavorando per portare sempre di più lo sport e i grandi eventi in città, nelle piazze tra le persone - ha detto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale - Per questo abbiamo voluto ospitare i campionati italiani di inline freestyle nella nuova Piazza dei Cinquecento davanti la stazione Termini. Ci saranno 600 atleti provenienti da tutto il Paese in gara, con oltre 1000 persone tra accompagnatori, staff e addetti ai lavori. Chiunque potrà godersi lo spettacolo senza pagare il biglietto: una festa sportiva e sociale di una settimana, trasformando con lo sport e l’aggregazione giovanile il piazzale davanti Termini in un presidio sociale per una settimana. Si tratta di una disciplina democratica e accessibile a tutti, proprio come lo skate che a Roma sta avendo un successo incredibile, come dimostrato dalla partecipazione enorme del pubblico alle tappe romane della Coppa del Mondo di giugno a Ostia e a Colle Oppio”.

Palazzo: "Lo sport valorizza gli spazi urbani"

“Ospitare i Campionati Italiani di Inline Freestyle nel cuore di Roma rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Lazio - ha sottolineato Elena Palazzo, Assessore allo Sport, al Turismo, all'Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio - Manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport sia capace di valorizzare gli spazi urbani, coinvolgere migliaia di giovani e attirare atleti e appassionati da tutta Italia, generando importanti ricadute anche sul turismo e sull'economia del territorio. Come Regione continuiamo a investire con convinzione nei grandi eventi sportivi, perché crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento di promozione, inclusione e crescita. La scelta di una location simbolica come Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, conferma inoltre la capacità di Roma e del Lazio di ospitare eventi di livello nazionale in contesti di grande valore, rendendo lo sport protagonista della vita della città e contribuendo a far conoscere il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio”.

Tavallini: "Stazioni destinazioni di cultura e sport "

“Dopo il grande successo a Milano Centrale, è un onore ospitare i Campionati Italiani a Roma Termini, in una Piazza dei Cinquecento totalmente riqualificata - ha dichiarato Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di Grandi Stazioni Retail - Ospitare oltre 600 atleti d'élite conferma la nostra visione: trasformare le stazioni in destinazioni di cultura, socialità e grande sport, celebrando discipline dinamiche e spettacolari che rappresentano al meglio l'energia della cultura urbana. La nostra nuova visione integra spazio urbano, media ed eventi, offrendo a cittadini, viaggiatori e brand un ecosistema unico di socialità e valore”.

Ronco: "Ci aspettiamo ottime prestazioni dai ragazzi"

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è anche il commissario tecnico delle specialità Speed Slalom, Slide e Jump, Andrea Ronco: “Il mese di luglio si riempie con dieci giorni di Campionati Italiani di Inline Freestyle in una nuova location urbana come Piazza dei Cinquecento, appena riaperta dopo importanti lavori di riqualificazione. Il numero di atleti è molto elevato, soprattutto nelle categorie giovanili, e questo conferma la crescita del movimento e l’innalzamento del livello tecnico. Ci aspettiamo ottime prestazioni da parte di tutti i ragazzi: sarà un altro passo importante verso i World Skate Games in Paraguay, in programma a ottobre”.

Morato: "Pronti per un grande evento"

Sulla stessa linea anche il commissario tecnico delle specialità Classic e Battle, Melissa Morato: “Siamo pronti per questo grande evento. Gli atleti si confronteranno nel Classic singolo, nel Classic a coppie e nelle Battle. Sarà un’importante occasione per misurarsi con gli altri e valutare il proprio livello, a pochi giorni dalla Hero Battle Cup di Milano. Inoltre torneremo a gareggiare in un contesto urbano, elemento che contraddistingue il nostro sport, nella cornice della stazione Termini di Roma”. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming dal 10 al 16 luglio su Skate Italia TV, mentre il programma completo della manifestazione è disponibile qui su CU n. 17