Pattinaggio Artistico. A Rimini lo spettacolo della Solo Dance chiude i Campionati 2026

Chiusi con lo spettacolo della Solo Dance i Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio Artistico . L’evento, organizzato dall’Asd Rinascita Sport Life, sotto l’egida di Skate Italia , è andato in scena al PalaFlaminio di Rimini , dal 24 giugno a domenica 12 luglio. Una manifestazione che ha confermato il grandissimo appeal e seguito della disciplina su rotelle e che ha portato nella località balneare romagnola centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Ultima giornata che ha ribadito l’altissimo livello della competizione tricolore. Tra i Senior, dopo l’oro conquistato qualche giorno prima nelle Coppie Danza, brillano ancora una volta Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi che conquistano il titolo anche nelle rispettive gare di Solo Dance, maschile e femminile.

De Grassi e Sasso show

Ma andiamo con ordine. La gara maschile, al termine della Free Dance, non ha visto variazioni rispetto alla classifica provvisoria della Style Dance. Ecco allora il pattinatore dell’AR Fincantieri, Gherardo Altieri De Grassi, interpretare "Frankenstein" e riconfermarsi campione italiano con 161.57 punti. Alle sue spalle si piazza Yuri Allegranti (Polisportiva Csi Casalecchio), che con "Ending" ottiene 151.99. Terzo, per un soffio, Andrea Loguercio (Asd Par), autore di "Heart broken", con 151.21. Conferma il titolo italiano anche la campionessa del mondo in carica Roberta Sasso. L’atleta dell’Invicta Skate si impone con "To my aunt", totalizzando 161.91 punti. Alle sue spalle Sara Mazini (Primavera dello Sport), seconda con "Is it my time?" e 160.29 punti. Completa il podio Caterina Artoni (Pol. Funo), che con "Oblivion" chiude a quota 154.14.

Verso la conferma del titolo mondiale

“Arriviamo da un periodo parecchio impegnativo, dalla semifinale della World Cup in Germania fino alla finale di Cesena e ora al Campionato italiano - raccontano Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi - Non è stato semplice affrontare tutti questi appuntamenti, ma siamo felici di aver riconfermato il titolo nazionale. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare sui programmi presentati in gara, perfezionandoli sia dal punto di vista artistico sia da quello tecnico. L’obiettivo è confermarci campioni del mondo, il prossimo ottobre ai World Skate Games in Paraguay”.

Il successo di Cortini e Mills

Tante le medaglie e i titoli messi in palio ai Campionati Italiani, nelle prove di Libero, Coppie Artistico, Solo dance, Coppie danza e Inline, riservati alle categorie Allievi (solo per l’Inline), Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores. In pista non solo le categorie più giovani, ma anche pluricampioni mondiali come la talentuosa Coppia artistico Senior composta da Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport Life Rimini e Polisportiva Orizon Bologna, campioni del mondo in carica), che si sono riconfermati campioni italiani con lo strepitoso punteggio di 224,99. Il tandem, acclamato dal pubblico di casa, ha preceduto di quasi 20 punti i compagni di squadra José Enrico Inglese e Angelica Polli, anch’essi dell’Asd Rinascita Sport Life Rimini.

Ciacia e Martinello trionfano nell'Inline

Riflettori puntati anche sulla specialità dell’Inline. A festeggiare la medaglia d’oro nella categoria senior sono stati Elvis Martinello e Sofia Ciacia. La nuova campionessa nazionale, Sofia Ciacia (Pa Musano), sale sul gradino più alto del podio con un punteggio di 147.62, seguita da Clara Barattoni (Sc Don Bosco) con 127.54 e da Alessia Bilancioni (Pol. Pietas Julia) 124.52. Nei Senior Elvis Martinello (Pol. Dil. Spinea) riconferma il titolo italiano con 144.95, davanti a Nicolò Desogus (Asdgp Savonesi) con 133.62. Chiude Michele Casanova (Asd Sport in Sedico) con 104.36.

Libero Senior: vincono Chimetto e Pizzingrilli

A fare festa nel Libero Senior maschile è Alex Chimetto, mentre nel femminile si impone Federica Pizzingrilli. “È stata un’emozione intensa: complessivamente ho raggiunto il personal best migliore di sempre e, nello short program, ho fatto registrare il primato italiano da quando esiste il nuovo sistema di valutazione - racconta Alex Chimetto - Rispetto all’Artistic World Cup abbiamo caricato i programmi con difficoltà tecniche, ma ci sarà un’ulteriore modifica in vista degli impegni internazionali: inserire un triplo Axel”. Tra le colleghe Senior del femminile diventa la nuova campionessa italiana Federica Pizzingrilli (Fonte Roma Eur) con 178.72 e un programma intitolato “Lux by Rosalia”. Vice campionessa Martina Stefani (Primavera D. Sport) con 176.31 e il suo “Slipping into chaos”, e terza Giada Romiti (Pattino club) con “Venus de Milo”, 174.75. “Questo è il mio primo oro Senior, quando ero Junior avevo ottenuto un bronzo - spiega Federica Pizzingrilli, originaria di Roma e studentessa al primo anno alla facoltà di medicina - È stata una gara combattuta, ma ve bene così perché anche in campo internazionale mi dovrò confrontare con atlete di grande spessore”.