Pattinaggio Corsa. Italia sprint ai Campionati Europei di Cardano. Medaglie e conferme per la Nazionale

È un Campionato Europeo, quello di Cardano al Campo, che sta regalando soddisfazioni e medaglie alla Nazionale Azzurra. Tante le conferme che arrivano sia dai senior che dagli junior. Bellissime le novità tra i giovanissimi allievi. In evidenza tanti talenti italiani che fanno guardare con ottimismo al futuro del pattinaggio Corsa in ottica azzurra. Nazionale, guidata dal CT Massimiliano Presti, che si sta confermando tra le prime della classe nell’appuntamento continentale 2026. Buonissime notizie in vista dei Mondiali di ottobre che si svolgeranno in Paraguay.

Oltre 400 gli atleti partecipanti, provenienti da 18 Nazioni e 66 le gare in programma per i titoli delle categorie Allievi, Junior e Senior pista, strada e maratona. Sede degli Europei il Pattinodromo Comunale del Centro Sportivo Karol Woytila di via Carreggia di Cardano al Campo. Impianto rinnovato per l’occasione, con la sua pista a curve sopraelevate di 200 metri e il suo circuito stradale di 500 metri.

Ad aprire la manifestazione le gare su pista, iniziate lunedì 20 e chiuse ieri, mercoledì 22 luglio. Spazio ora alle prove su strada dal 24 al 25 luglio. Grande chiusura, domenica 26 luglio con la spettacolare Maratona, su tracciato cittadino di 42 Km.

Prima giornata di gare che sorride agli Azzurri!

Nei Senior brillano Asia Negri che centra l’oro nella 200mt, Vincenzo Maiorca e Duccio Marsili che, sulla stessa distanza, conquistano rispettivamente argento e bronzo. 5000 m a punti senior uomini che vede salire sul terzo gradino del podio Alessio Clementoni con al collo la medaglia di bronzo. Gare Junior che confermano tutto il potenziale azzurro con alcuni tra i migliori talenti del panorama mondiale. Giorgio Ghisio Erba si impone nella 10000 a eliminazione. Sofia Paola Chiumiento domina la 200mt con l’oro. Nella stessa prova arriva anche l’argento per Giulia Marelli. Nella lunga a eliminazione junior donne bellissima medaglia d’argento per Agnese Dominoni. Argento azzurro anche nella 200 junior uomini con Edoardo Abis. Partono subito alla grande anche gli allievi azzurri che centrano diverse medaglie. Oro per Alice Zorzi nella 5000m a eliminazione e oro anche per Daniele Pennavaria nella prova maschile sulla stessa distanza.

Italia sugli scudi nella seconda giornata dei Campionati. I velocisti suonano la carica!

Nella 500 m Senior maschile è doppietta per l’Italia. Uno stratosferico Vincenzo Maiorca si laurea campione europeo. Duccio Marsili centra l’argento! Doppietta azzurra e dominio totale anche nella gara senior femminile. 500 sprint femminile che vede Alice Sorcionovo conquistare la medaglia d’oro e Valentina Buccolini salire sul secondo gradino del podio con la medaglia d’argento.

È sempre e comunque Sofia Paola Chiumiento la regina della velocità junior. Nella 500 donne l’atleta toscana centra il suo secondo oro in questo Europeo 2026. Fondo Junior che ha un leader ormai certo e il suo nome è Giorgio Ghisio Erba. L’atleta romano conquista l’oro nella 5000 m a punti. Gara junior che vede Matteo Ponziani sul podio con il bronzo. Gara lunga junior che regala un altro oro. Quello di Agnese Dominoni che dopo l’argento della prima giornata conquista il titolo di categoria. Junior che possono festeggiare anche l’argento nella 500 m maschile, quello di Francesco Onesti.

Allievi azzurri sotto i riflettori. Tra le medaglie portate a casa: l’oro di Daniele Pennavaria nella 5000 a punti, l’argento di Alice Zorzi, il bronzo di Vittoria Andreetta nella 500 sprint, l’argento di Frida Barbagallo nella 5000 m punti, il bronzo di Sante Pacioni nella 500 m maschile.

Nella giornata finale su pista Junior azzurri dominano la competizione

Nella terza giornata dei Campionati Europei brillano i nostri Junior che dominano le 1000 sprint e le gare americane a squadre della staffetta. Nell’Europeo su pista gli azzurrini salgono sul tetto continentale nella categoria juniores sia nel femminile che tra gli uomini.

Nelle due 1000 m sprint il team Italia impone la classe dei nostri junior. Nella prova maschile è ancora una volta Giorgio Ghisio Erba il protagonista a Cardano. L’atleta romano da vero fuoriclasse centra l’ennesima medaglia d’oro nella gara che vede anche l’altro azzurro, Francesco Onesti sul podio con il bronzo. Tra i due italiani, l’argento spagnolo Iker Breton Barasoain. Nella prova delle donne è la super Sofia Paola Chiumiento a centrare il titolo e l’oro dopo le straordinarie vittorie delle prime due giornate.

Gare junior della staffetta americana che parlano azzurro. Nella competizione femminile sono Sofia Paola Chiumiento, Giorgia Salvemme Fossemò, Giulia Marelli e Sara Scotto a centrare il titolo. Tra gli uomini dominio tricolore grazie ai nostri giovani, Giorgio Ghisio Erba, Edoardo Abis, Pietro Giannettoni, Francesco Onesti.

Americana a squadre che regala grandi soddisfazioni anche tra i senior con il bellissimo bronzo delle nostre Asia Negri, Alice Sorcionovo, Melissa Gatti e Giulia Lollobrigida. Le azzurre salgono sul terzo gradino del podio nella gara vinta dalla Francia. Seconda piazza per le olandesi.

Allievi in grande evidenza anche nella giornata di ieri. Oro azzurro nella staffetta. Oro e argento nella 1000, rispettivamente con Daniele Pennavaria e Gabriele Fiorini. Argento nella 1000 femminile con Yara Rachele Dolci.

Da domani spazio alle gare su strada. Segui la competizione sulla Skate Italia Tv