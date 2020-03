Il pugile Saunders spiega in video come picchiare le donne: sospeso

LONDRA (Inghilterra) - Al pugile britannico Billy Joe Saunders è stata sospesa la licenza dopo aver pubblicato un video sui social media in cui offre agli uomini consigli, tirando pugni contro un sacco, su come colpire le proprie mogli durante questa fase della pandemia in cui le persone sono costrette a restare in casa. Il British Board of Control Boxing ha avviato una indagine sui commenti del campione del mondo Wbo dei supermedi e ha deciso di sospendere la sua licenza per cattiva condotta. Saunders si è scusato per le sue osservazioni: “È stato un errore sciocco, ma non intendevo causare alcun danno a nessuno e sicuramente non intendo promuovere la violenza domestica. Ci sono persone che muoiono in tutto il mondo con Coronavirus”. Saunders, 30 anni, ha aggiunto che farà una donazione di 25.000 sterline a un ente di beneficenza che lotta contro gli abusi domestici.