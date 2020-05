Holyfield vs Tyson III, altra conferma: "Discorsi ben avviati"

TORINO - A distanza di ventitre anni dal loro secondo match , passato alla storia per il morso all'orecchio, Mike Tyson e Evander Holyfield potrebbero tornare davvero sul ring. Oggi hanno rispettivamente 53 e 57 anni, ma le due leggende del mondo del pugilato si stanno allenando e sono pronte per incrociare di nuovo i guantoni per un'esibizione. Dopo le parole di Iron Mike , è arrivata pure la conferma da parte di Holyfield: "Alcuni miei rappresentanti - ha detto all'emittente radiofonica 'The 3 Point Conversion' - stanno parlando con i suoi".

Verso Holyfield vs Tyson III

Il discorso è poi proseguito: "Ancora non abbiamo chiuso un accordo concreto, ma il discorso è ben avviato. Lui aveva ripreso a fare qualcosa, io anche. Quando la gente se n'è resa conto e ha visto che mi stavo allenando, allora ha cominciato a dire che ci saremmo potuti riaffrontarci. Dobbiamo essere tutti d'accordo, io rimango tranquillo. Match sulle tre riprese? Per me non è un problema. Con la mia fondazione voglio aiutare i bambini e far capire loro che se uno si prende cura del proprio corpo quando è giovane e non ha brutte abitudini resta in piedi, e non deve preoccuparsi di che tipo di persona diventerà o se avrà bisogno dell'aiuto di qualcuno".