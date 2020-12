Holyfield chiama Tyson sul ring: "Niente più scuse"

TORINO - Evander Holyfield sfida Mike Tyson per un ultimo capitolo della loro sfida. L'ex campione del mondo dei pesi massimi ha deciso che è il momento di dare vita ad un altro incontro dopo che Iron Mike ha terminato in pareggio all'età di 54 anni quello con Roy Jones Jr. "Niente più scuse, questa sfida deve avere luogo, è la nostra eredità - ha sottolineato Holyfield - Sabato scorso hai detto di essere pronto ad affrontarmi, quindi firma il contratto e sali sul ring. Il mondo sta aspettando la risposta, io sono pronto". Nel pieno della loro carriera Tyson e Holyfield si sono affrontati due volte: la prima volta Holyfield ha vinto all'indicesima ripresa per ko, la seconda volta Tyson è stato squalificato per aver dato un morso all'orecchio dell'avversario.