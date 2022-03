Follia alla Tyson: Demario morde Vargas, ma non viene squalificato

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Un gesto folle, come Mike Tyson nel 1997: Nicolas Pablo Demario che ha morso il suo avversario Josue Vargas durante il loro incontro dei pesi super leggeri a Las Vegas. L'argentino ha scioccato tutti addentando la spalla dell'avversario, ricordando il famoso combattimento di Iron Mike con il morso all'orecchio rifilato a Holyfield nella loro rivincita per il titolo dei pesi massimi. La follia di Demario è avvenuta al quinto round con l'arbitro Robert Hoyle che è subito intervenuto per separare i combattenti. Tuttavia, l'arbitro ha sorpreso tutti perchè ha scelto di non squalificare Demario, sottraendogli invece un punto prima di consentire la ripresa della lotta. Nonostante non sia stato squalificato, la detrazione di punti si è rivelata fatale per le speranze di vittoria, con Vargas che ha vinto l'incontro all'ottavo round.