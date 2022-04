Pugilato, dopo 60 anni Cuba apre al professionismo

L'AVANA - I pugili cubani potranno prendere parte alle competizioni professionistiche, per la prima volta dal 1962. Lo ha annunciato il presidente della Federazione cubana di pugilato, Alberto Puig. "Sono tre anni e mezzo che lavoriamo a un contratto che corrisponda davvero alla filosofia dello sport cubano, per quanto riguarda l'inserimento dei nostri pugili nella boxe professionistica", ha detto Puig alla televisione di Stato. La federazione ha quindi firmato un "contratto di rappresentanza" con una società messicana, la Golden Ring, con i primi incontri previsti per maggio in Messico. "In una prima fase, coinvolgeremo una squadra di cinque o sei pugili, in Europa o in America Latina, che poi torneranno alla scuola di boxe cubana", ha spiegato Puig aggiungendo che quattro pugili cubani hanno già firmato contratti quadriennali. "È un privilegio aver raggiunto questo storico accordo con le autorità sportive cubane, che segnerà un prima e un dopo nel pugilato", ha affermato in un comunicato Gerardo Saldivar, presidente di Golden Ring Promotions.