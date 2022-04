Magnesi ancora campione mondiale Ibo: Contreras ko

ROMA - E' la vittoria di Lone Wolf: nel PalaSport di Civitavecchia, Michael Magnesi ha difeso con successo il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma, sconfiggendo per ko tecnico il messicano Dennis Contreras (22-12-1) a 59" dell'inizio della quinta ripresa. Il 'Lupo Solitario', al 21° match in carriera, chiude la pratica prima del limite: atterra l'avversario con una raffica di ganci e, aspettandolo quando si rialza, chiude la pratica definitivamente. Per Magnesi, 27 anni, è il primo match di nuovo in Italia dopo l'esperienza negli Stati Uniti del novembre 2021. Nell'altro incontro titolato della serata targata BBT Production, Christian Gasparri conquista il titolo Mondiale Youth IBO dei pesi leggeri: il rivale colombiano Santiago Garces (4-1-3) viene piegato ai punti.