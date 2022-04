Mike Tyson svela: "Dieta non mi serve, se faccio boxe per 30 giorni posso battere tutti"

ROMA - Mike Tyson ha partecipato la settimana scorsa ad un nuovo episodio del podcast 'Hotboxin', del quale è co-conduttore e da cui passano personaggi celebri della musica e dello sport americani. L'ultimo in ordine è stato il campione Ufc Israel Adesanya , con il quale Tyson ha parlato dei suoi progetti per il futuro e dei suoi milioni di fan che sognano di vederlo ancora una volta salire sul quadrato. L'ex pugile 55enne ha combattuto l'ultima volta nel novembre 2020 in un match di esibizione contro Roy Jones Jr . Da allora si è ipotizzato un altro evento simile e negli ultimi mesi il nome dello youtuber Jake Paul sembra essere quello più gettonato, anche se qualche settimana fa lo stesso Tyson ha negato che ci siano state trattative per imbastire la sfida. Nonostante questo, 'Iron Mike' ha riconosciuto di essere pronto ad affrontare qualsiasi rivale: "Vorrei batterli", ha detto con toni piuttosto coloriti Tyson riferendosi ai fratelli Paul, anche se ha assicurato che se la lotta venisse organizzata non li sottovaluterebbe.

La particolare preparazione atletica di Tyson

Per quanto riguarda la sua preparazione atletica, Tyson ha rivelato di sentirsi molto bene fisicamente e che non avrà bisogno di cambiare troppo il suo stile di vita attuale: “Con 30 giorni di boxe potrei combattere chiunque. Se faccio boxe ogni giorno in palestra, non devo preoccuparmi della mia dieta. Mangio quello che voglio", ha raccontato. Indubbiamente un metodo particolare, soprattutto per un uomo di 55 anni. Dal suo ultimo incontro con Roy Jones Jr., 'Iron Mike' ha ricevuto molti inviti a combattere perché ovviamente l'ex campione del mondo dei pesi massimi genera un grande impatto e un notevole profitto per qualsiasi avversario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un match di esibizione. Evander Holyfield (59 anni), Lennox Lewis (55) e altri ex professionisti si sono messi in fila per avere una possibilità di salire sul ring con lui, ma l'influencer Paul potrebbe essere il prescelto per un altro ritorno sul ring. “Quando Jake Paul combatte, porta 75 milioni di persone al botteghino. Non all'arena, al botteghino", ha sottolineato Tyson dialogando con Adesanya: motivo per cui l'ex campione sembra interessato a chiudere un accordo con lo youtuber. Proprio sul suo podcast di fine marzo scherzava su quel possibile scontro con il 25enne e sui soldi per i quali accetterebbe la sfida: "Un miliardo di dollari".