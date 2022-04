De La Hoya nella bufera: è accusato di violenza sessuale

TORINO - Oscar de La Hoya è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna in due occasioni nel 2020. La donna, una ex collega del pugile e dell'identità finora sconosciuta, ha affermato che De La Hoya le ha causato "gravi danni fisici ed emotivi". "Ero in viaggio di lavoro con oscar in Messico nel marzo 2020 - spiega la donna - mentre dormivo qualcuno ha iniziato a bussare alla sua porta. Mi sono alzata e ho trovato De La Hoya, in piedi lì con i pantaloni intorno alle caviglie. Mi ha spinta ed è entrato nel mio letto".