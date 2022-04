Incredibile Mike Tyson: beccato a fumarsi una canna con i fan

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Al Golden Gate Park di San Francisco va in scena il festival della cannabis, Mike Tyson è ospite d'onore e si gode la compagnia di Henry Cejudo e quella di numerosi fan: sono le ore prima di salire sull'aereo nel quale aggredirà un passeggero. Nel video pubblicato su Instagram dall'ex lottatore statunitense di origine messicana si vede lo storico campione dei pesi massimi fumare una canna, come sottinteso anche nella didascalia ("Trascorrendo le 4.20 con il solo e unico zio Mike", con accanto tre emoticon a forma di albero). Iron Mike sembrava di buon umore, mentre sorrideva ai partecipanti e si prestava a numerose foto-ricordo. Per quanto riguarda l'incidente avuto in aereo, invece, il suo team ha dichiarato a Tmz che gli si sia stata lanciata una bottiglia d'acqua.