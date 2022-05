Boxe, il nipote di Muhammad Ali non smette di impressionare

Nico Ali Walsh, pugile nipote di Muhammad Ali, continua a sorprendere: ha vinto il quinto match su cinque incontri da quando è professionista. Questa volta il discendente del più grande di tutti i tempi ha sconfitto l'atleta di Denver Alejandro Ibarra. A 21 anni, ha vinto 4 match per KO - tra cui quello contro Ibarra, che in nove incontri da pro ne ha portati a casa sette - e uno ai punti. La sua proiezione segue un grande percorso e non smette di aggiungere appuntamenti nei migliori palcoscenici del mondo.