Boxe, Brozzi da urlo: è la nuova campionessa europea dei Pesi Piuma

Se è un sogno, non svegliateci. Le donne del pugilato continuano a collezionare medaglie. Dopo l'argento di Irma Testa e il bronzo di Alessia Mesiano ai Mondiali Elite (ovvero la boxe olimpica), adesso arriva anche il primo titolo europeo professionistico conquistato all'estero da una pugilatrice italiana. A compiere l'impresa sul ring allestito all'interno del Casinò Ruhl di Nizza, dove ha vinto per KO tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi, è stata la 28enne romana Anna Lisa Brozzi, nuova campionessa d'Europa dei pesi piuma che fa parte del BBT Team del manager Davide Buccioni ed è allenata dal Maestro Mario Massai. Studentessa in Scienze Motorie allo Iusm di Roma, la Brozzi è boxeur professionista dal 2019 e abitualmente si allena sul litorale romano, nella palestra 'Ring' a Santa Marinella.