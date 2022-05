McGregor, torna l'amore per il pugilato: "È il mio obiettivo futuro"

TORINO - Conor McGregor vuole di nuovo essere protagonista nel pugilato, anche se il suo obiettivo principale per ora è un ritorno all'UFC, le arti marziali miste, specialità di cui l'atleta irlandese è stato una stella. McGregor non disputa un incontro nell'ottagono dal luglio 2021 quando ha subito una frattura alla gamba nel match contro Dustin Poirier all'UFC 264, con il quale McGregor ha perso tre dei suoi ultimi quattro incontri disputati (due contro il statunitense e uno contro Khabib Nurmagomedov ).

McGregor: "Sto bene, tornerò presto"

McGregor, intervistato da Sky Sports al Gran Premio di Monaco, assicura che "il fisico ora risponde bene" e che alzerà l'intensità dei suoi allenamenti "poco a poco. Ho un'altra Tac nei prossimi giorni e poi sarò libero di calciare. Tornerò prima del previsto e ne sono felice". Il suo unico precedente incontro di boxe professionale risale infatti al duello contro Floyd Mayweather nel 2017, conclusosi per ko tecnico al 10° round. "La boxe è il mio primo amore negli sport da combattimento", ha dichiarato McGregor. "Mi sono divertito così tanto l'ultima volta che sono stato là fuori. Ovviamente, il mio ritorno sarà nell'ottagono per UFC, quel capitolo della mia carriera è tutt'altro che finito. Infatti è stato appena scritto. Anzi: è solo l'inizio". Sulla boxe invece assicura: "Non può che essere il mio grande obiettivo per il futuro".

Allenamento devastante per McGregor