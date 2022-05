L'Italia brilla agli Europei Elite: Mouhiidine vince l'oro, Commey l'argento

YEREVAN (Armenia) - Sette medaglie sono il bottino dell'Italia gli 'Europei Elite' 2022 di pugilato, conclusisi a Yerevan (Armenia) con l'oro di Abbes Mouhidine nei 92 Kg e l'argento di Alfred Commey negli 80 chilogrammi. Un finale trionfale, che si aggiunge ai bronzi conquistati nelle giornate precedenti da Manuel Cappai (54 kg), Leonardo Esposito (48 kg), Salvatore Cavallaro (75 kg), Federico Serra (51 kg) e Michele Baldassi (57 kg). Sul gradino più alto del podio è salito Mouhiidine, battendo 5-0 nella finale lo spagnole Reyes, già sconfitto nella semifinale del Mondiale dello scorso ottobre quando conquistò l'argento. "Questo oro è frutto di tanto lavoro e sacrifici fatti in allenamento - ha commentato -. Sette medaglie sono un risultato straordinario che dimostra la qualità di questo gruppo, che non è solo una squadra ma è una vera e propria famiglia. L'Italia della boxe è tornata!". Il sogno del 24enne di Mercato San Severino (Salerno), del GS delle Fiamme Oro, è completare l'opera ai Giochi di Parigi 2024, che per il settore maschile sarà anche una rivincita dopo le zero medaglie portate a casa a Tokyo- Commey è stato superato 4-1 dal serbo Artjom alla fine di un match molto equilibrato e agonisticamente intenso, ma può vantare un argento, che va a sommarsi all'oro vinto agli Europei U22 dello scorso marzo. "Con qualche piccola accortezza in più avrei potuto fare meglio - ha affermato Commey, italo-ghanese nato 21 anni fa a Reggio Emilia -. Sono comunque soddisfatto per quest'argento, che la prossima volta trasformerò in oro".