ORANO (Algeria) - L'Italia del pugilato conquista la prima medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria. Nella finale della categoria 50 chilogrammi, infatti, Giordana Sorrentino ha battuto 3-0 la francese Romane Moulai. Gara dura senza esclusione di colpi con la francese calata solo nel finale. I giudici non hanno avuto dubbi ed hanno valutato l'incontro in maniera unanime (30-27; 30-27;30-18).