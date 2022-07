Rossetti batte Alhambra: è campione Ibf Latino dei welter

Per il pugile romano, che si è imposto ai punti, è il primo titolo in carriera: "Un bel segnale per il futuro"

09 . 07 . 2022 11:23 1 min

ROMA - Primo titolo ufficiale per Pietro Rossetti, che ha conquistato la cintura di campione Ibf Latino dei welter, sconfiggendo ai punti lo spagnolo Aaron Alhambra. Il 24enne romano (15,1,0), si è imposto sul ring allestito nello stadio della Romulea a San Giovanni, battendo il rivale al termine di un match molto intenso. Rossetti ha mandato al tappeto Alhambra alla prima ripresa, dopo una lunga serie di ganci al volto. Il match poi è decollato e si è concluso con la vittoria dell'azzurro, uscito trionfatore con decisione unanime (cartellini 97-92, 98-91, 98-91). "Punto al titolo italiano" Al termine della sfida Rossetti ha manifestato tutta la sua gioia: "Sono contento di essermi misurato sulle dieci riprese, è un bel test per il futuro - racconta il ragazzo della Team Boxe Roma XI - Ora spero di avere la chance di disputare il titolo italiano: affronto chiunque, dovunque. Combattere nel mio quartiere è stata una grande carica in più". All'angolo di Rossetti, come al solito, c'erano Italo Mattioli e Luigi Ascani, maestri anche dell'ex iridato Wba Giovanni De Carolis.

