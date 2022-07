Mike Tyson choc, la frase che spaventa i fan: "Morirò presto"

I soldi e la felicità

Dialogando con il suo ospite, il terapista Sean McFarland specializzato in traumi e dipendenze, l'ex campione del mondo dei pesi massimi ha poi parlato anche del suo rapporto con il denaro: "I soldi non significano nulla per me e alle persone dico sempre: 'quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che nessuno ti ami' ma è un falso senso di sicurezza - ha sottolineato Tyson -. Credi che nulla possa succedere. Non credi che le banche potrebbero crollare, pensi di essere invincibile quando hai molti soldi, ma non è vero".