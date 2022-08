Tyson Fury, con la torta di compleanno il ritiro dal ring

Le vittorie sul ring

Da dilettante vince 31 incontri - di cui 26 per KO - e 4 sconfitte. La carriera da professionista è ancor più brillante, con 32 successi e un pari in 33 incontri. Il 29 novembre 2014 - battendo Dereck Chisora per KO tecnico - conquista il titolo dei pesi massimi internazionale WBO. Una squalifica per cocaina lo tiene lontano dal ring per tre anni. Ma quando torna sul quadrato si riprende il titolo contro il tedesco Tom Schwarz. Ha ottenuto il suo ultimo successo in carriera contro Dillian Whyte nell’aprile scorso, mantenendo il titolo mondiale WBC e il The Ring dei pesi massimi.