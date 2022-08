Mike Tyson finisce ko: sedia a rotelle per la sciatica

TORINO - Mike Tyson finisce ko. Questa volta, non per i pugni presi sul ring, ma per una patologia che da qualche settimana lo sta tormentando. Martedì scorso l’ex boxeur statunitense è arrivato all’aeroporto di Miami su una sedia a rotelle. Mike Tyson è apparso stanco, e piuttosto invecchiato, e con la barba totalmente bianca. Come qualche settimana fa a New York, anche a Miami l'ex campione aveva un bastone per deambulare. Ma Tyson ha allontanato immediatamente qualsiasi indiscrezione sul suo stato di salute: a quanto pare, sarebbe soltanto un problema di sciatica.