Tyson Fury, richiesta shock: per sfidare Usyk vuole un ingaggio record

Tyson Fury ha chiesto un ingaggio record per tornare sul ring e sfidare Oleksander Usyk, attuale campione del mondo dei massimi. "Accetterò la missione per la Gran Bretagna - ha detto sui social - ma non sarà economica. Se vuoi il meglio, devi pagare". Secondo quanto riportato dal Sun, l'ex detentore della cintura Wbc dei pesi massimi, avrebbe chiesto ben 125 milioni di sterline, per accettare la sfida contro il pugile ucraino, nuovo detentore del titolo dopo l'addio del pugile britannico. Usyk, dopo aver battuto Anthony Joshoua, ha chiamato in causa Tyson Fury, sfidandolo in un match in cui mettere in palio la cintura. La risposta di Fury, soprannominato "Gipsy King", non si è fatta attendere. Ma sarà molto costosa.