Boxe, Canelo Alvarez batte Golovkin e resta campione dei supermedi

Saul 'Canelo' Alvarez conserva il titolo di campione del Mondo dei supermedi Wba, Wbc, Wbo e Ibf battendo ai punti Gennady Golovkin. Era la terza sfida tra il pugile messicano e quello kazako, quattro anni dopo l'ultimo match che si era concluso con una vittoria contestata sempre di Alvarez. Questa volta Canelo, campione del mondo in quattro diverse categorie, non ha lasciato dubbi sul verdetto. Il 32enne messicano ha dominato l'ormai quarantenne Golovkin, partito troppo lentamente e sembrato rimanere indietro senza una strategia chiara per togliere l'iniziativa ad Alvarez. "È un grande combattente", ha detto alla fine Canelo Alvarez sotto gli applausi dei suoi tifosi a Las Vegas. "Per me, sono solo felice di aver condiviso il ring con lui ancora una volta. È davvero un grande combattente e sono felice di essere coinvolto in questo match", ha aggiunto il messicano. Alvarez ha poi concluso: "Ho attraversato situazioni molto difficili nella mia vita. L'unica cosa che puoi fare è continuare ad andare avanti. Ho passato momenti difficili, ma le sconfitte possono mostrare come puoi essere grande, come puoi tornare e mostrare umiltà".