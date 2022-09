Spettacolo Mayweather: torna sul ring e batte Asakura in due round

Floyd Mayweather torna sul ring e batte in soli due round il lottatore giapponese di MMA e youtuber Mikuru Asakura, in un match di esibizione. Una sfida programmata su tre round, ma che si è chiusa all'inizio del secondo, dopo una lunga serie di colpi ravvicinati andati a segno. A bordo ring era presente anche Manny Pacquiao, il vecchio rivale di Mayweather, che aveva dichiarato che Asakura si era rivolto a lui per avere qualche consiglio prima dell'incontro.