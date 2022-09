Boxe, Colombia sotto shock: Quinones in coma dopo un ko

BOGOTÁ (COLOMBIA) - Ore drammatiche e fiato sospeso in Colombia per le condizioni Luis Quinones , giovane pugile che si trova in coma artificiale (con una prognosi vitale "molto riservata") dopo la lesione cerebrale traumatica riportata durante un combattimento andato in scena sabato a Barranquilla, nel nord del Paese.

Il bollettino medico

Il 25enne colombiano, crollato sotto i colpi del connazionale José Munoz (nell'ottavo round della sfida valide per il titolo nazionale nella categoria dei superleggeri) è stato portato d'urgenza in ospedale. Quinones è stato operato e posto in coma artificiale per 48 ore, con "una prognosi molto riservata", ha indicato in un comunicato la clinica di Barranquilla dove è ricoverato.