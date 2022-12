Boxe, addio a Mills Lane: arbitrò lo storico match tra Tyson e Holyfield

Il 28 giugno 1997, su quel ring su cui si sfidavano Evander Holyfield e Mike Tyson, c'era anche un altro uomo, in camicia bianca e papillon. Si tratta dell'arbitro Mills Lane, scomparso all'età di 85 anni a Reno, in Nevada. Fu lui ad "assistere" da più vicino a quello che è diventato uno dei match più famosi di sempre, quello in cui Iron Mike staccò un pezzo dell'orecchio del campione in carica con un morso. A dare la notizia della morte dell'ex marine e pugile è stato il minore dei due figli, Tommy, che ha raccontato così le sue ultime ore: "La sua dipartita è stata molto veloce, ma era tranquillo e circondato dall'affetto della sua famiglia. Sentivamo che sarebbe potuto accadere, però non si è mai preparati per tutto questo. Abbiamo guardato i suoi film preferiti in questi giorni". Non è certo che si tengano dei funerali. "Li odiava. Potremmo fare una specie di saluto, una cerimonia in un bar o qualcosa del genere, sicuramente non sarà qualcosa di tradizionale" ha spiegato.