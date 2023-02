Diletta Leotta, il messaggio per Scardina in diretta tv

TORINO - "Un abbraccio forte a Daniele Scardina". Con questa frase, in chiusura di collegamento, tra l'emozionato e il professionale che si mescolano, il volto di Dazn Diletta Leotta ha voluto sottolineare la sua vicinanza al pugile , suo ex compagno negli anni scorsi e ora in ospedale a lottare tra la vita e la morte.

Diletta Leotta, il messaggio a Scardina

La Leotta, di ritorno da Londra dove il Newcastle del suo Karius ha perso la finale di Carabao Cup contro il Manchester United, era operativa a Torino per l'emittente televisiva, in copertura del derby tra Juventus e Toro quando evidentemente è stata informata dell'incidente e della situazione di Scardina, ricoverato in ospedale e operato alla testa dopo un malore in allenamento.