Scardina, post del fratello su Instagram: "Preghiamo insieme"

TORINO - A distanza di una settimana da quel malore che ha fatto entrare il pugile Daniele Scardina in un incubo c'è stato sempre massimo riserbo sulle sue condizioni cliniche, apparse comunque sin da subito drammatiche, seppur stabili. Oggi, il silenzio viene rotto momentaneamente da una dichiarazione pubblicata dal fratello Giovanni sulla pagina Instagram di Daniele, un messaggio in cui viene chiesto a tutti di unirsi in preghiera per lui.

Scardina, il messaggio del fratello

Questo il post su Instagram: "Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie. Giovanni Scardina".