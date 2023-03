Pugilato, Irma Testa oro nei 57 kg. Chaarabi d'argento nei 52

NUOVA DEHLI - Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali femminili di boxe che si disputano in India. A conquistarla è stata Sirine Chaarabi, argento nella categoria 52 kg. Dopo uno spettacolare percorso, l'azzurra ha perso purtroppo la finale con la cinese Wu, conquistando comunque una meritata medaglia d'argento. Dopo questo secondo posto, arriva anche la medaglia d'oro per l'Italia: a conquistarla è stata Irma Testa nella categoria 57 kg. L'azzurra ha sconfitto in finale la kazaka Ibragimova con un netto 5-0.