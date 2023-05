Mondiali Pugilato, avanti gli azzurri Baldassi e Iozia

TASHKENT (Uzbekistan) - Nella prima giornata dei Mondiali Elite di Pugilato 2023, svolgimento all'arena Humo Arena di Tashkent, l'Italia si è fatta valere. Il 57 Kg Michele Baldassi ha superato ai punti il francese Labidi e staccato il pass per gli ottavi di finale dove sfiderà il messicano Vega Barreras venerdì 5 maggio. Vittoria anche per il 60 Kg Francesco Iozia che, imponendosi ai punti sul bielorusso Tuniyeu, ha ottenuto l'accesso ai 16/i in cui, mercoledì, se la vedrà con il marocchino Hamout. Alla competizione prendono parte 640 boxeur in rappresentanza di 104 nazioni, e da oggi a mercoledì 10 sono in programma le fasi preliminari e i quarti, cui seguiranno il giorno di riposo (11), le semifinali (12) e le finalissime per le medaglie d'oro del 13 e 14 maggio.