Mondiali Pugilato, Mouhiidine è in finale: ora Gadzhimagomedov per l'oro

TASHKENT (Uzbekistan) - L'azzurro Abbes Mouhiidine stacca il pass per la finale mondiale 92 kg: domani a Tashkent, in Uzbekistan, dove sono in corso i mondiali elite di pugilato. In semifinale Mouhiidine ha superato per 5-0 l'armeno Manasyan. Anche nel 2021 l'azzurro arrivo' alla finale, conquistando la medaglia d'argento. Il pugile campano contenderà l'oro al russo Gadzhimagomedov.