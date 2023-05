Scardina, la prima foto pubblica e il messaggio del fratello sui social

A 3 mesi dal terribile incidente in allenamento, Daniele Scardina torna a mostrarsi al pubblico: una splendida notizia. Il pugile lo scorso 28 febbraio era stato ricoverato d'urgenza e successivamente operato alla testa. Due settimane fa il ritorno a casa di "Toretto" e ora la prima foto in compagnia del fratello Giovanni che gli ha dedicato un post commovente su Instagram per festeggiare il compleanno.