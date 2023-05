Beffa sul ring per l'azzurro Mouhiidine, rabbia Italia

Un verdetto discutibile fa sfumare il sogno dell'oro mondiale per il pugile azzurro Aziz Abbes Mouhiidine, che nella finale iridata della categoria 92kg si ferma di nuovo ad un passo dall'impresa, come gli era accaduto due anni fa a Belgrado, ma questa volta è il modo che offende il pugile e l'intero movimento azzurro. Il 24enne campano, al termine di tre riprese portate a termine a suo favore, ha visto l'arbitro alzare il braccio del suo rivale, il russo Muslim Gamzatovich Gadzhimagomedov - oro mondiale 2019 e argento olimpico a Tokyo - che è salito sul gradino più alto del podio, con tanto di inno e bandiera. Nel pugilato, al contrario che nella maggior parte degli altri sport dopo l'invasione dell'Ucraina, la Russia è ammessa a pieno titolo e senza alcuna limitazione, tanto che ben undici Paesi hanno deciso di boicottare la rassegna in Uzbekistan, per protesta. L'Italia ha invece deciso di esserci, anche per le grandi aspettative riposte proprio su Mouhiidine, ma nonostante l'impegno dell'azzurro l'esito non va proprio giù al presidente della Federpugilato (Fpi), Flavio D'Ambrosi: "E' una vergogna. Lo sport e gli atleti esigono rispetto. Il match ha onorato la boxe per esclusivo merito di Moudhiine". Il pugile irpino voleva con tutte le sue forze riportare in Italia il titolo mondiale dilettanti dei pesi massimi dieci anni dopo l'impresa di Clemente Russo ed è grande il rammarico perché con un altro avversario, a parità di prestazione, probabilmente ce l'avrebbe fatta.