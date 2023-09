Bocas Junior, che storia: i campi profughi, la droga e il sogno Olimpiadi

Può quindi succedere che uno battezzi suo figlio col nome della squadra del cuore: in Camerun, ad esempio, c’è un ragazzo di 24 anni che si chiama Bocas Junior. Merito del papà, stregato da Alphonse Tchami, attaccante dei Leoni Indomabili che, dal ‘95 al ‘97, giocò a La Bombonera. La storia di Bocas Junior Njike, pugile dilettante, è da film: ha viaggiato per mezza Africa, ha vissuto in un campo profughi, in Spagna era nomade e ora sogna di «andare lontano» nella boxe, di vedere Parigi, di esserci all’Olimpiade.

Da Douala al sogno europeo: ecco chi è Bocas Jr

«In Spagna, quando mi chiedono come mi chiamo, io rispondo e sempre mi dicono, sgranando gli occhi: “Come?!?”. Non capivo. M’è capitato pure con la polizia... “Cioè, il tuo nome è Bocas Junior? Sai cosa significa? È una squadra di calcio argentina!”. Ho telefonato a mio padre: mi ha raccontato di Maradona, di Tchami... Da bimbo, a Douala, facevo il saldatore. Avevo 9 anni. Ho lasciato il mio Paese a 13, nel 2011. Non c’era cibo per nutrirmi, né denaro per un’istruzione. Sono partito, col mio migliore amico. Abbiamo attraversato Nigeria, Niger e Algeria e siamo arrivati in Marocco. Sono stato lì 3 anni, ma non c’era lavoro: mi mantenevo chiedendo l’elemosina. Ho tentato il salto verso l’Europa, in barca, 2 volte. Non è andata bene: mi hanno catturato in mare. Allora ho deciso di provare a La Valla e al secondo tentativo sono entrato a Ceuta.