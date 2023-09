Daniele Scardina torna sui social: "Lottavo per sopravvivere, ora sono qui"

TORINO - "I’m coming back!". Daniele Scardina con un lungo post su Instagram torna a scrivere e mostrarsi con il suo solito spirito da combattente che ha messo ancora più in evidenza dopo quel tragico 28 febbraio. Il pugile aveva accusato un malore in allenamento ed era stato ricoverato d'urgenza, successivamente aveva subito un delicato intervento al cervello.

Dopo i tanti messaggi di supporto e la costante vicinanza del fratello Giovanni, che in questi mesi ha tenuto aggiornati amici e supporters sulle condizioni di Toretto, Scardina ha voluto parlare in prima persona della sua salute, rassicurando e ringraziando chi ha avuto un pensiero per lui in questo periodo così difficile e annunciando a tutti che: "Sta tornando"

Il post di Daniele Scardina

"Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere. La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I'm coming back"".