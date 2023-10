Canelo Alvarez vince ancora e si conferma campione dei supermedi, a cinture unificate. Il messicano ha difeso il titolo superando l'americano Jermell Charlo. Questo il verdetto dei giudici: 119-108, 118-109 e 118-109 al termine di un match dall'esito quasi mai in dubbio con il messicano che ha messo spesso alle corde l'avversario e al settimo round lo ha anche mandato in ginocchio (poi rialzatosi). Canelo Alvarez, alla 60^ vittoria in carriera, difende il titolo unificato per la terza volta.