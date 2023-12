Daniele Scardina, l'annuncio: "Dopo dieci mesi in ospedale si torna a casa"

"Cadere e poi rialzarsi". Inizia così il messaggio pubblicato su Instagram da Daniele Scardina. Il 31enne pugile lombardo, ma di origini siciliane, lo scorso 28 febbraio era stato vittima di un malore mentre si stava allenando in palestra. Dopo essere stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale all'ospedale Humanitas di Rozzano ed essere stato indotto in uno stato di coma farmacologico, era stato dichiarato fuori pericolo di vita già il 27 marzo. Di lì in avanti un lungo percorso di riabilitazione, ma ora la notizia più importante: è lo stesso 'King Toretto' ad annunciare il ritorno a casa.