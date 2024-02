Tyson a Torino: amore ricambiato. E sul set fa sul serio

TORINO - L’ex campione di pesi massimi è a Torino per le riprese di Bunny-Man, la nuova pellicola del produttore Andrea Iervolino, che vedrà Mike Tyson tra i protagonisti. Oggi a Mirafiori, nei neonati studi virtuali della Prodea, la conferenza stampa di presentazione del film, a cui hanno preso parte Tyson e Iervolino, accompagnati da alcuni membri del cast. L’ex pugile: «Sono legato all’Italia, per me rimane sempre un paese bellissimo. Mia moglie parla italiano, stiamo considerando di comprare una villa qui. Il mio obiettivo è di rimanere vicino all'industria del cinema italiano e continuare a lavorare qui». Iron Mike l'attore che fa impazzire i tifosi, grandi e piccini. A Torino, un bagno di folla fuori dall'hotel e affetto senza fine.