Pugni mondiali: Knockout Chaos su Dazn

L’evento si chiama " Knockout Chaos " e sarà trasmesso venerdì 8 marzo su Dazn (broadcaster globale e partner dell’appuntamento) in diretta mondiale in pay-per-view con il commento in italiano. Tra gli altri si sfideranno due nomi importanti del pugilato, i pesi massimi Anthony Joshua e Francis Ngannou , impegnati in una match sulla distanza dei tre round. Ma è solo uno dei piatti forti della Riyadh Season in Arabia Saudita , che sarà diffusa in più di 200 territori a livello mondiale: si comincia alle 19 (commento di Giuseppe Albi) e il clou è fissato per le 23.50 (commento di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran).

Che attesa

«Knockout Chaos» è uno degli eventi più importanti della Riyadh Season di quest'anno, un'occasione che riunirà ancora più campioni internazionali di uno degli sport più popolari del mondo»: parola di S.E. Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority (GEA) del Regno dell'Arabia Saudita. «Dazn è la piattaforma di riferimento indiscussa del pugilato ed è un onore essere stati scelti ancora una volta da Riyadh Season come partner globale di trasmissione e distribuzione per "Knockout Chaos". Condividiamo le aspettative di Riyadh Season e confidiamo di portare a tutti gli appassionati un altro evento campione d'incassi», ha commentato il Ceo di Dazn Group, Shay Segev.

Il main event

Poco prima di mezzanotte, dunque, ecco la sfida più attesa. Anthony Joshua, ex campione del mondo unificato dei pesi massimi, sarà il protagonista alla Kingdom Arena di Riyadh, dove affronterà Francis Ngannou, superstar delle MMA e nuovo contendente al titolo dei pesi massimi. Già campione del mondo WBA, IBF e WBO, Joshua ha concluso un anno ricco di successi, sconfiggendo Otto Wallin in cinque round nel "Day of Reckoning" l’anno scorso a Riyadh, nell’incontro che ha segnato il suo ritorno nell'élite dei pesi massimi. Ngannou, ex campione dei pesi massimi dell'UFC, è entrato nel mondo della boxe prendendo parte alla "Battle of the Baddest" contro il campione del mondo WBC Tyson Fury che lo ha visto assoluto protagonista e, nonostante la sconfitta, si è guadagnato il rispetto e l'ammirazione del mondo della boxe.

Gli altri match

In occasione di uno dei più grandi incontri della storia dello sport, l'evento presenterà uno degli undercard più interessanti di sempre. La divisione dei pesi massimi si arricchirà con il gigante cinese Zhilei Zhang (26-1-1, 21 KO), che difenderà il titolo mondiale WBO Interim contro l'ex campione del mondo Joseph Parker (34-3, 23 KO) dalla Nuova Zelanda. Il messicano Rey Vargas (36-1, 22 KO), campione del mondo WBC, sarà chiamato a difendere per la prima volta la sua cintura dallo sfidante Nick Ball (19-0, 11 KO), l'astro nascente dei pesi piuma di Liverpool. La categoria dei pesi leggeri vedrà un incontro tutto britannico tra il giovane contendente e campione europeo IBF Mark Chamberlain (14-0, 10 KO) e il campione europeo, il gallese Gavin Gwynne (17-2-1, 5 KO). Infine, a Riyadh anche la promessa australiana dei pesi massimi Justis Huni (8-0, 4 KO), così come la promessa dei pesi cruiser Roman Fury (3-0, 1 KO), il peso super welter britannico Jack McGann (9-0-1, 6 KO) e il peso superleggero saudita Ziyad Almaayouf (4-0, 1 KO).