Mondiale Wbc-Wbo Superwelters, vince Fundora: Tszyu battuto ai punti

LAS VEGAS - L'americano Sebastian Fundora è il nuovo campione Wbc e Wbo dei pesi superwelters grazie al successo ai punti, con verdetto non unanime (116-112, 115-113, 112-116), sull'australiano Tim Tszyu nel match disputato ieri notte sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas. L'incontro ha avuto caratteristiche perfino 'drammatiche' per via di un grosso taglio sulla testa di Tszyu (frutto di una gomitata accidentale dell'avversario nel corso del secondo round) con una notevole quantità di sangue che scendeva negli occhi dell'australiano, mentre Fundora sanguinava a sua volta, dalla bocca e dal naso. Ma ad essere maggiormente condizionato è stato Tszyu, che non ha potuto boxare come avrebbe voluto.