Fury a tutta birra su Usyk: "Lo stendo pure con 15 Peroni in corpo"

A poco più di un mese dall'incontro per il titolo mondiale dei pesi massimi in programma a Riad il prossimo 18 maggio, Tyson Fury ha parlato in conferenza stampa dell'avversario Oleksandr Usyk, detentore dei titoli WBA, WBO e IBF, e non sono mancate stoccate per accendere la sfida. "Penso che se non mi fossi allenato affatto, sarei arrivato a 150 chili e lo avrei affondato forse con 15 pinte di Peroni in corpo". Convinto dei suoi mezzi il campione WBC che dopo l'infortunio all'occhio, motivo del rinvio dell'atesissimo match per l'unificazione delle cinture dei pesi massimi mondiali, è tornato ad allenarsi in vista della sfida al pugile ucraino.

Tutto sul pugilato

"Difendo la mia superiorità"

"A meno che non abbia fatto passi da gigante a 38, 39 anni negli ultimi due anni. Questo ragazzo mi darà filo da torcere? Non credo". Fury ha mostrato la sua condizione fisica pubblicando una foto di se stesso in piedi davanti allo specchio durante il suo allenamento in Arabia Saudita e parlando di Usyk ha aggiunto: "Niente di personale. È strettamente un discorso di affari per entrambi i combattenti. Ci sono un sacco di cose in gioco, ma non lo odio. Lo rispetto come uomo, come combattente. Chiunque dovrebbe rispettare i risultati di quest'uomo. È il campione unificato dei pesi massimi e il campione indiscusso dei pesi leggeri. Ma io sono il migliore., sto solo difendendo la mia superiorità contro di lui".

Fury risponde alle critiche

Tuttavia, molti hanno criticato Fury per essere fuori forma dopo il suo combattimento con Ngannou: "È bello avere un buon corpo. Mi piacerebbe avere un bel corpo. Ma non ho alcuna speranza di avere un bel corpo. Mi alleno da oltre 20 anni e non ho ancora un buon corpo. Sono stato in un campo di addestramento, vivendo come un monaco, nelle ultime 12 settimane e ancora non ho un bel corpo. Non avevo un bel corpo quando ero adolescente, quindi non importa arrivare ai 40 anni. Ma l'unica cosa che ho imparato è che questa non è una gara di bodybuilding. Penso a me stesso come a un tipo vecchio stile che può entrare e litigare, non importa che aspetto abbia. Si tratta di ottenere la vittoria. In realtà sono d'accordo con il fatto di essere grasso perché le mie maniglie dell'amore mi separano dal resto del mondo, mai nella storia. Non c'è mai stato nessuno come me e non ci sarà mai".